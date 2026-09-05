Η ανακοίνωση του ΓΕΑ για την πτώση του Phantom στην Τανάγρα, τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα…