Μητσοτάκης για την τραγωδία με το Phantom: Η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες και στα δύο ανήλικα παιδιά τους
Μητσοτάκης για την τραγωδία με το Phantom: Η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες και στα δύο ανήλικα παιδιά τους
«Η θλίψη μας είναι διάχυτη και η σκέψη μας είναι μαζί με τις οικογένειες των πιλότων που χάσαμε» είπε ο πρωθυπουργός
Με αναφορά στην τραγωδία της Τανάγρας και στους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους από την πτώση του Phantom άρχισε την ομιλία του στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Η θλίψη μας είναι διάχυτη και η σκέψη μας είναι μαζί με τις οικογένειες των πιλότων που χάσαμε» είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών».
Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι η Πολιτεία, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς των δύο πιλότων και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού:
«Η θλίψη μας είναι διάχυτη και η σκέψη μας είναι μαζί με τις οικογένειες των πιλότων που χάσαμε» είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών».
Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι η Πολιτεία, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς των δύο πιλότων και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού:
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