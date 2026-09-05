Μητσοτάκης για την τραγωδία με το Phantom: Η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες και στα δύο ανήλικα παιδιά τους
ΕΛΛΑΔΑ
Πτώση F4-E Phantom II Phantom Νεκροί Κυριάκος Μητσοτάκης

Μητσοτάκης για την τραγωδία με το Phantom: Η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες και στα δύο ανήλικα παιδιά τους

«Η θλίψη μας είναι διάχυτη και η σκέψη μας είναι μαζί με τις οικογένειες των πιλότων που χάσαμε» είπε ο πρωθυπουργός

Μητσοτάκης για την τραγωδία με το Phantom: Η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες και στα δύο ανήλικα παιδιά τους
16 ΣΧΟΛΙΑ
Με αναφορά στην τραγωδία της Τανάγρας και στους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους από την πτώση του Phantom άρχισε την ομιλία του στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η θλίψη μας είναι διάχυτη και η σκέψη μας είναι μαζί με τις οικογένειες των πιλότων που χάσαμε» είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών».

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι η Πολιτεία, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς των δύο πιλότων και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού:

16 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης