Ρομποτικός σκύλος, drones και ΕΚΑΜ: Η εντυπωσιακή επίδειξη της ΕΛΑΣ στη ΔΕΘ για την εξουδετέρωση ταμπουρωμένου ληστή, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Σκύλος ΔΕΘ Ελληνική Αστυνομία Αστυνομική επιχείρηση ΔΕΘ 2026 90ή ΔΕΘ

Ρομποτικός σκύλος, drones και ΕΚΑΜ: Η εντυπωσιακή επίδειξη της ΕΛΑΣ στη ΔΕΘ για την εξουδετέρωση ταμπουρωμένου ληστή, δείτε βίντεο

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης στελέχη της ιταλικής GIS και της αυστριακής EKO Cobra

Ρομποτικός σκύλος, drones και ΕΚΑΜ: Η εντυπωσιακή επίδειξη της ΕΛΑΣ στη ΔΕΘ για την εξουδετέρωση ταμπουρωμένου ληστή, δείτε βίντεο
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Εντυπωσιακή επίδειξη επιχειρησιακής ετοιμότητας, υψηλού συντονισμού και αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία, μετά τα εγκαίνια του Πληροφοριακού της Κέντρου που τέλεσαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο λειτουργίας της 90ής ΔΕΘ.

Στελέχη της ΕΚΑΜ, της ιταλικής GIS και της αυστριακής EKO Cobra -τρεις επίλεκτες μονάδες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό δίκτυο ATLAS- επιχείρησαν από κοινού σε σενάριο επέμβασης υψηλού κινδύνου, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα όσων το παρακολούθησαν.

Ρομποτικός σκύλος, drones και ΕΚΑΜ: Η εντυπωσιακή επίδειξη της ΕΛΑΣ στη ΔΕΘ για την εξουδετέρωση ταμπουρωμένου ληστή, δείτε βίντεο

Το σενάριο προέβλεπε περιστατικό ληστείας με τον ένοπλο δράστη να παραμένει ταμπουρωμένος στο χώρο.

Αρχικά ενημερώθηκε η 'Αμεση Δράση και, στη συνέχεια, στο σημείο έσπευσαν πάνοπλοι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ που κλήθηκαν να διαχειριστούν μια κατάσταση υψηλού ρίσκου.

Καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση είχε ο ρομποτικός σκύλος (Robot Dog), ο οποίος προσέγγισε πρώτος το σημείο και άνοιξε την πόρτα, επιτρέποντας στις ειδικές δυνάμεις να αποκτήσουν εικόνα της κατάστασης και το απαραίτητο επιχειρησιακό πλεονέκτημα.

Κλείσιμο

Μάλιστα το ρομπότ - σκύλος έβγαλε έξω το όπλο του δράστη, κατόπιν έκκλησης που του απηύθυναν από μεγάφωνο οι αστυνομικοί να το αφήσει στο έδαφος. Στη συνέχεια, άνδρες της ΕΚΑΜ εισέβαλαν στον χώρο με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, ακινητοποιώντας και συλλαμβάνοντας τον δράστη.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης drones πετούσαν πάνω από το σημείο, παρέχοντας συνεχή εικόνα της κατάστασης και μεταδίδοντας κρίσιμες πληροφορίες στις επιχειρησιακές δυνάμεις.

Ρομποτικός σκύλος, drones και ΕΚΑΜ: Η εντυπωσιακή επίδειξη της ΕΛΑΣ στη ΔΕΘ για την εξουδετέρωση ταμπουρωμένου ληστή, δείτε βίντεο
Ρομποτικός σκύλος, drones και ΕΚΑΜ: Η εντυπωσιακή επίδειξη της ΕΛΑΣ στη ΔΕΘ για την εξουδετέρωση ταμπουρωμένου ληστή, δείτε βίντεο
Ρομποτικός σκύλος, drones και ΕΚΑΜ: Η εντυπωσιακή επίδειξη της ΕΛΑΣ στη ΔΕΘ για την εξουδετέρωση ταμπουρωμένου ληστή, δείτε βίντεο
Ρομποτικός σκύλος, drones και ΕΚΑΜ: Η εντυπωσιακή επίδειξη της ΕΛΑΣ στη ΔΕΘ για την εξουδετέρωση ταμπουρωμένου ληστή, δείτε βίντεο
Ρομποτικός σκύλος, drones και ΕΚΑΜ: Η εντυπωσιακή επίδειξη της ΕΛΑΣ στη ΔΕΘ για την εξουδετέρωση ταμπουρωμένου ληστή, δείτε βίντεο

Ρομποτικός σκύλος, drones και ΕΚΑΜ: Η εντυπωσιακή επίδειξη της ΕΛΑΣ στη ΔΕΘ για την εξουδετέρωση ταμπουρωμένου ληστή, δείτε βίντεο
Ρομποτικός σκύλος, drones και ΕΚΑΜ: Η εντυπωσιακή επίδειξη της ΕΛΑΣ στη ΔΕΘ για την εξουδετέρωση ταμπουρωμένου ληστή, δείτε βίντεο
Ρομποτικός σκύλος, drones και ΕΚΑΜ: Η εντυπωσιακή επίδειξη της ΕΛΑΣ στη ΔΕΘ για την εξουδετέρωση ταμπουρωμένου ληστή, δείτε βίντεο
Ρομποτικός σκύλος, drones και ΕΚΑΜ: Η εντυπωσιακή επίδειξη της ΕΛΑΣ στη ΔΕΘ για την εξουδετέρωση ταμπουρωμένου ληστή, δείτε βίντεο
Ρομποτικός σκύλος, drones και ΕΚΑΜ: Η εντυπωσιακή επίδειξη της ΕΛΑΣ στη ΔΕΘ για την εξουδετέρωση ταμπουρωμένου ληστή, δείτε βίντεο
Ρομποτικός σκύλος, drones και ΕΚΑΜ: Η εντυπωσιακή επίδειξη της ΕΛΑΣ στη ΔΕΘ για την εξουδετέρωση ταμπουρωμένου ληστή, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ

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