Στο υπόγειο του σπιτιού στον Μαραθώνα τυλιγμένη σε νάιλον βρέθηκε η ηλικιωμένη, θα συλληφθούν η κόρη και ο εγγονός της
Στο υπόγειο του σπιτιού στον Μαραθώνα τυλιγμένη σε νάιλον βρέθηκε η ηλικιωμένη, θα συλληφθούν η κόρη και ο εγγονός της
Η σύλληψή τους θα γίνει με εντολή εισαγγελέα - Την καταγγελία είχε κάνει η εγγονή της
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις έρευνες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια και την είχαν κρύψει η κόρη της με τον εγγονό της (σ.σ. μητέρα και αδελφός της καταγγέλλουσας) προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κατά τις έρευνες που διεξήχθησαν σήμερα στο σπίτι στον Μαραθώνα που υπέδειξε η καταγγέλλουσα, η ηλικιωμένη βρέθηκε στο υπόγειο του οικήματος.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες η ηλικιωμένη ήταν τυλιγμένη σε νάιλον.
Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν, μάλιστα, ότι αυτό που βρέθηκε ήταν ένας σκελετός, γι' αυτό και στον Μαραθώνα κλήθηκε ανθρωπολόγος και όχι ιατροδικαστής.
Μετά την εξέλιξη αυτή ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθούν η κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.
Όσον αφορά, δε, το αδίκημα της απάτης σε βάρους του Δημοσίου που αφορά την παράνομη είσπραξη της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή, αυτό θα διερευνηθεί σε άλλη δικογραφία.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η καταγγέλλουσα φέρεται να ενέπλεξε στην υπόθεση και τον αδελφό της και εγγονό της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στο υπόγειο.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η καταγγέλλουσα κόρη και εγγονή που δεν μένει στον Μαραθώνα αλλά στο Περιστέρι, είπε στους αστυνομικούς «γνωρίζω ότι όταν πέθανε η γιαγιά πριν από 10 περίπου χρόνια η μαμά με την βοήθεια του αδερφού μου την έθαψαν για να πάρουν σύνταξη».
Μιλώντας νωρίτερα στο protothema.gr ο εγγονός της ηλικιωιμένης και γιος της 68χρονης δήλωνε ότι για να τον καθησυχάσει του έλεγε πως είχε «τακτοποιήσει» το ζήτημα με τη γιαγιά του. Εγώ την τελευταία φορά που την είδα τη γιαγιά μου ήταν εν ζωή. Και μετά μου έλεγε 'μην σκας, εντάξει, το τακτοποίησα' και εγώ έμεινα εκεί».
Συγκεκριμένα από την έρευνα σε σχέση με την τράπεζα στην οποία πιστωνόταν η σύνταξη της ηλικιωμένης, διαπιστώθηκε ότι τον Αύγουστο γινόταν ανάληψη κανονικά από την χρεωστική της ηλικιωμένης και κάποιος/κάποιοι εισέπραττα την σύνταξη
Στο πλαίσιο αυτό, για την ώρα τα αδικήματα που θα αναμένεται να καταγραφούν στη δικογραφία θα είναι αυτά για απόκρυψη αναγγελίας θανάτου και απάτη σε βάρος του Δημοσίου.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κατά τις έρευνες που διεξήχθησαν σήμερα στο σπίτι στον Μαραθώνα που υπέδειξε η καταγγέλλουσα, η ηλικιωμένη βρέθηκε στο υπόγειο του οικήματος.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες η ηλικιωμένη ήταν τυλιγμένη σε νάιλον.
Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν, μάλιστα, ότι αυτό που βρέθηκε ήταν ένας σκελετός, γι' αυτό και στον Μαραθώνα κλήθηκε ανθρωπολόγος και όχι ιατροδικαστής.
Μετά την εξέλιξη αυτή ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθούν η κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.
Όσον αφορά, δε, το αδίκημα της απάτης σε βάρους του Δημοσίου που αφορά την παράνομη είσπραξη της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή, αυτό θα διερευνηθεί σε άλλη δικογραφία.
Η καταγγελίαΤην καταγγελία έκανε η κόρη της 68χρονης και εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία πριν από δύο εβδομάδες προσήλθε στις αρχές καταγγέλλοντας ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και μία δεκαετία.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η καταγγέλλουσα φέρεται να ενέπλεξε στην υπόθεση και τον αδελφό της και εγγονό της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στο υπόγειο.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η καταγγέλλουσα κόρη και εγγονή που δεν μένει στον Μαραθώνα αλλά στο Περιστέρι, είπε στους αστυνομικούς «γνωρίζω ότι όταν πέθανε η γιαγιά πριν από 10 περίπου χρόνια η μαμά με την βοήθεια του αδερφού μου την έθαψαν για να πάρουν σύνταξη».
Μιλώντας νωρίτερα στο protothema.gr ο εγγονός της ηλικιωιμένης και γιος της 68χρονης δήλωνε ότι για να τον καθησυχάσει του έλεγε πως είχε «τακτοποιήσει» το ζήτημα με τη γιαγιά του. Εγώ την τελευταία φορά που την είδα τη γιαγιά μου ήταν εν ζωή. Και μετά μου έλεγε 'μην σκας, εντάξει, το τακτοποίησα' και εγώ έμεινα εκεί».
Αναλήψεις γίνονταν μέχρι τον ΑύγουστοΑυτό, πάντως, που έχουν διακριβώσει οι αστυνομικοί που ασχολούνται την υπόθεση είναι ότι μέχρι τον Αύγουστο γίνονταν κανονικά αναλήψεις από τον λογαριασμό της ηλικιωμένης.
Συγκεκριμένα από την έρευνα σε σχέση με την τράπεζα στην οποία πιστωνόταν η σύνταξη της ηλικιωμένης, διαπιστώθηκε ότι τον Αύγουστο γινόταν ανάληψη κανονικά από την χρεωστική της ηλικιωμένης και κάποιος/κάποιοι εισέπραττα την σύνταξη
Στο πλαίσιο αυτό, για την ώρα τα αδικήματα που θα αναμένεται να καταγραφούν στη δικογραφία θα είναι αυτά για απόκρυψη αναγγελίας θανάτου και απάτη σε βάρος του Δημοσίου.
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