Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Τροχαίο και ανατροπή οχήματος στη Λεωφόρο Βεΐκου στο Γαλάτσι, προβλήματα στην κυκλοφορία
Τροχαίο και ανατροπή οχήματος στη Λεωφόρο Βεΐκου στο Γαλάτσι, προβλήματα στην κυκλοφορία
Είχε προηγηθεί σύγκρουση δύο οχημάτων - Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται το βράδυ της Πέμπτης στη Λεωφόρο Βεΐκου, στο Γαλάτσι, λόγω τροχαίου.
Ειδικότερα αρχικά σημειώθηκε σύγκρουση οχημάτων και στη συνέχεια ανατροπή του ενός οχήματος, με αποτέλεσμα να καταγράφεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ύψος της οδού Αγίας Ειρήνης.
Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Δείτε live την κίνηση εδώ
Ειδικότερα αρχικά σημειώθηκε σύγκρουση οχημάτων και στη συνέχεια ανατροπή του ενός οχήματος, με αποτέλεσμα να καταγράφεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ύψος της οδού Αγίας Ειρήνης.
Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Δείτε live την κίνηση εδώ
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