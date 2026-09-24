Τροχαίο και ανατροπή οχήματος στη Λεωφόρο Βεΐκου στο Γαλάτσι, προβλήματα στην κυκλοφορία
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Κυκλοφορία Γαλάτσι

Τροχαίο και ανατροπή οχήματος στη Λεωφόρο Βεΐκου στο Γαλάτσι, προβλήματα στην κυκλοφορία

Είχε προηγηθεί σύγκρουση δύο οχημάτων - Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες

Τροχαίο και ανατροπή οχήματος στη Λεωφόρο Βεΐκου στο Γαλάτσι, προβλήματα στην κυκλοφορία
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται το βράδυ της Πέμπτης στη Λεωφόρο Βεΐκου, στο Γαλάτσι, λόγω τροχαίου.

Ειδικότερα αρχικά σημειώθηκε σύγκρουση οχημάτων και στη συνέχεια ανατροπή του ενός οχήματος, με αποτέλεσμα να καταγράφεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ύψος της οδού Αγίας Ειρήνης.

Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Δείτε  live την κίνηση εδώ 

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης