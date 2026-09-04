«Την έθαψε η μαμά μου, βοήθησε ο αδερφός μου» λέει η καταγγέλλουσα στον Μαραθώνα: Το σενάριο για οικογενειακές διαφορές και οι αναλήψεις της σύνταξης μέχρι τον Αύγουστο
«Την έθαψε η μαμά μου, βοήθησε ο αδερφός μου» λέει η καταγγέλλουσα στον Μαραθώνα: Το σενάριο για οικογενειακές διαφορές και οι αναλήψεις της σύνταξης μέχρι τον Αύγουστο
Νέες έρευνες σήμερα στην αυλή που φέρεται να έχει ταφεί η ηλικιωμένη
Την άκρη του νήματος προσπαθούν ακόμα να βρουν οι αστυνομικοί μετά την καταγγελία ότι μια 68χρονη είχε θάψει την μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της στον Μαραθώνα όταν πέθανε πριν από 10 χρόνια, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της.
Την καταγγελία έκανε η κόρη της 68χρονης και εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία πριν από δύο εβδομάδες προσήλθε στις αρχές καταγγέλλοντας ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και μία δεκαετία.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η καταγγέλλουσα φέρεται να ενέπλεξε στην υπόθεση και τον αδελφό της και εγγονό της γυναίκας που αγνοείται η τύχη της.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η καταγγέλλουσα κόρη και εγγονή που δεν μένει στον Μαραθώνα αλλά στο Περιστέρι, είπε στους αστυνομικούς «γνωρίζω ότι όταν πέθανε η γιαγιά πριν από 10 περίπου χρόνια η μαμά με την βοήθεια του αδερφού μου την έθαψαν για να πάρουν σύνταξη».
Αυτό, ωστόσο, που προβληματίζει τους αστυνομικούς είναι η χρονική απόσταση ανάμεσα στην εξαφάνιση της ηλικιωμένης και της καταγγελίας, γι' αυτό και εξετάζεται το ενδεχόμενο η αναφορά από την οποία ξεκίνησε η έρευνα της ΕΛΑΣ να έγινε εκδικητικά. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η πληροφορία ότι ενδεχομένως να υπήρχε οικονομική διαμάχη ανάμεσα στην καταγγέλλουσα, τη μητέρα της και τον αδερφό της με φόντο το πού θα κατέληγε η περιουσία της οικογένειας.
Τις έρευνες δυσχεραίνει, πάντως, το γεγονός ότι μητέρα και γιος, που δεν έχουν δώσει ακόμα κατάθεση, αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, εξ ου και η 68χρονη δεν μπορεί να προσδιορίσει πού έχει θάψει την ηλικιωμένη. Όπως είπε χαρακτηριστικά νωρίτερα στο protothema.gr «δεν ξέρω, δεν θυμάμαι που την έβαλα. Δεν της έκανα κηδεία» ενώ στην ερώτηση, δε, γιατί δεν της έκανε κηδεία, απάντησε «είναι προσωπικά θέματα αυτά...»
Συγκεκριμένα από την έρευνα σε σχέση με την τράπεζα στην οποία πιστωνόταν η σύνταξη της ηλικιωμένης, διαπιστώθηκε ότι τον Αύγουστο γινόταν ανάληψη κανονικά από την χρεωστική της ηλικιωμένης και κάποιος/κάποιοι εισέπραττα την σύνταξη
Στο πλαίσιο αυτό, για την ώρα τα αδικήματα που θα αναμένεται να καταγραφούν στη δικογραφία θα είναι αυτά για απόκρυψη αναγγελίας θανάτου και απάτη σε βάρος του Δημοσίου.
Την καταγγελία έκανε η κόρη της 68χρονης και εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία πριν από δύο εβδομάδες προσήλθε στις αρχές καταγγέλλοντας ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και μία δεκαετία.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η καταγγέλλουσα φέρεται να ενέπλεξε στην υπόθεση και τον αδελφό της και εγγονό της γυναίκας που αγνοείται η τύχη της.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η καταγγέλλουσα κόρη και εγγονή που δεν μένει στον Μαραθώνα αλλά στο Περιστέρι, είπε στους αστυνομικούς «γνωρίζω ότι όταν πέθανε η γιαγιά πριν από 10 περίπου χρόνια η μαμά με την βοήθεια του αδερφού μου την έθαψαν για να πάρουν σύνταξη».
Αυτό, ωστόσο, που προβληματίζει τους αστυνομικούς είναι η χρονική απόσταση ανάμεσα στην εξαφάνιση της ηλικιωμένης και της καταγγελίας, γι' αυτό και εξετάζεται το ενδεχόμενο η αναφορά από την οποία ξεκίνησε η έρευνα της ΕΛΑΣ να έγινε εκδικητικά. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η πληροφορία ότι ενδεχομένως να υπήρχε οικονομική διαμάχη ανάμεσα στην καταγγέλλουσα, τη μητέρα της και τον αδερφό της με φόντο το πού θα κατέληγε η περιουσία της οικογένειας.
Νέες έρευνες σήμερα στον ΜαραθώναΤην ίδια ώρα θα συνεχιστούν και σήμερα οι έρευνες στο σπίτι στον Μαραθώνα, οι οποίες χθες, Πέμπτη, απέβησαν άκαρπες παρά τη χρήση βαρέων μηχανημάτων.
Τις έρευνες δυσχεραίνει, πάντως, το γεγονός ότι μητέρα και γιος, που δεν έχουν δώσει ακόμα κατάθεση, αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, εξ ου και η 68χρονη δεν μπορεί να προσδιορίσει πού έχει θάψει την ηλικιωμένη. Όπως είπε χαρακτηριστικά νωρίτερα στο protothema.gr «δεν ξέρω, δεν θυμάμαι που την έβαλα. Δεν της έκανα κηδεία» ενώ στην ερώτηση, δε, γιατί δεν της έκανε κηδεία, απάντησε «είναι προσωπικά θέματα αυτά...»
Αναλήψεις γίνονταν μέχρι τον ΑύγουστοΑυτό, πάντως, που έχουν διακριβώσει οι αστυνομικοί που ασχολούνται την υπόθεση είναι ότι μέχρι τον Αύγουστο γίνονται κανονικά αναλήψεις.
Συγκεκριμένα από την έρευνα σε σχέση με την τράπεζα στην οποία πιστωνόταν η σύνταξη της ηλικιωμένης, διαπιστώθηκε ότι τον Αύγουστο γινόταν ανάληψη κανονικά από την χρεωστική της ηλικιωμένης και κάποιος/κάποιοι εισέπραττα την σύνταξη
Στο πλαίσιο αυτό, για την ώρα τα αδικήματα που θα αναμένεται να καταγραφούν στη δικογραφία θα είναι αυτά για απόκρυψη αναγγελίας θανάτου και απάτη σε βάρος του Δημοσίου.
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