Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χώρο εργοστασίου στο Βαθύ Χαλκίδας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Χαλκίδα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χώρο εργοστασίου στο Βαθύ Χαλκίδας

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χώρο εργοστασίου στο Βαθύ Χαλκίδας
UPD:
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε χώρο εργοστασίου στην περιοχή Βαθύ Χαλκίδας.

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά είναι στον χώρο των γραφείων του εργοστασίου που έχει ως αντικείμενο χρώματα και χημικά.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.
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