Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στη Μπάφρα Ιωαννίνων, ένας τραυματίας, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ιωάννινα

Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στη Μπάφρα Ιωαννίνων, ένας τραυματίας, δείτε φωτογραφίες

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα

Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στη Μπάφρα Ιωαννίνων, ένας τραυματίας, δείτε φωτογραφίες
Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 16:20 το μεσημέρι της Πέμπτης (24/9) σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στη Μπάφρα Ιωαννίνων.

Όπως αναφέρει το epirus-tv-news.gr, ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Όπως φαίνεται από τις πρώτες εικόνες από το σημείο πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό.

Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στη Μπάφρα Ιωαννίνων, ένας τραυματίας, δείτε φωτογραφίες
Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στη Μπάφρα Ιωαννίνων, ένας τραυματίας, δείτε φωτογραφίες

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