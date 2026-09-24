Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στη Μπάφρα Ιωαννίνων, ένας τραυματίας, δείτε φωτογραφίες
Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στη Μπάφρα Ιωαννίνων, ένας τραυματίας, δείτε φωτογραφίες
Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 16:20 το μεσημέρι της Πέμπτης (24/9) σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στη Μπάφρα Ιωαννίνων.
Όπως αναφέρει το epirus-tv-news.gr, ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Όπως φαίνεται από τις πρώτες εικόνες από το σημείο πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό.
Όπως αναφέρει το epirus-tv-news.gr, ο γιος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Όπως φαίνεται από τις πρώτες εικόνες από το σημείο πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό.
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