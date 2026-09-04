«Μου έλεγε ότι την είχε τακτοποιήσει»: Μιλά ο εγγονός της ηλικιωμένης στον Μαραθώνα μετά την ομολογία της κόρης της ότι την έθαψε για τη σύνταξη
«Μου έλεγε ότι την είχε τακτοποιήσει»: Μιλά ο εγγονός της ηλικιωμένης στον Μαραθώνα μετά την ομολογία της κόρης της ότι την έθαψε για τη σύνταξη
Ο εγγονός της τα τελευταία χρόνια έλειπε από το σπίτι και ήταν μαζί με τον πατέρα του στην επαρχία - «Μου έλεγε μην σκας» λέει για τη μητέρα του
Σε ένα πραγματικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τη γυναίκα την οποία έθαψε η κόρη της στην αυλή του σπιτιού τους, στον Μαραθώνα, ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της καθώς τα συνεργεία που έσκαψαν όλο τον κήπο δεν βρήκαν τη σορό της ηλικιωμένης.
Το «κουβάρι» αυτής της ανατριχιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες όταν η εγγονή της ηλικιωμένης κατήγγειλε στις Αρχές ότι έχει να δει τη γιαγιά της εδώ και δέκα χρόνια.
Όπως είπε, η ηλικιωμένη, η οποία σήμερα θα ήταν 90 ετών, ζούσε μαζί με την 68χρονη κόρη της και τον εγγονό της σε ένα σπίτι, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στον Μαραθώνα.
Ο εγγονός της, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έλειπε από το σπίτι και ήταν μαζί με τον πατέρα του στην επαρχία, μιλά στο protothema.gr και δηλώνει ότι η μητέρα του δεν του αποκάλυψε ποτέ τις μακάβριες πράξεις που έκανε μετά το θάνατο της γιαγιάς του.
Όπως λέει, την τελευταία φορά που είδε την ηλικιωμένη εκείνη ήταν ζωντανή και έκτοτε η 68χρονη για να τον καθησυχάσει του έλεγε πως είχε «τακτοποιήσει» το ζήτημα με τη γιαγιά του.
«Εγώ δεν έχω καμία ανάμιξη. Η μητέρα μου, τώρα, δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς γιατί εγώ δεν έμενα συνέχεια εκεί. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα γενικά. Μου έλεγε ότι το έχει τακτοποιήσει, ότι την είχε τακτοποιήσει. Τελικά είχε πει ότι την έθαψε εκεί ενώ δεν ήταν εκεί η γιαγιά. Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους. Και η κατάστασή της δεν είναι καλή, έχει καταπέσει τα τελευταία 2-3 χρόνια και δεν μπορεί» λέει ο εγγονός της 90χρονης.
«Πάντως μου έλεγε αυτό για τη γιαγιά, ότι την είχε τακτοποιήσει και λοιπά. Εγώ την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή. Και μετά μου έλεγε 'μην σκας, εντάξει, το τακτοποίησα' και εγώ έμεινα εκεί. Βλεπόμασταν με τη μητέρα μου αλλά όχι συνέχεια γιατί εγώ έλειπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου για δουλειές» καταλήγει ο εγγονός της ηλικιωμένης.
Μετά την καταγγελία της άλλης εγγονής οι Αστυνομικοί αναζήτησαν το όνομα της ηλικιωμένης στη βάση δεδομένων του e-ΕΦΚΑ αλλά διαπίστωσαν πως δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνα.
Χθες το πρωί, συνεργεία όργωσαν όλο τον κήπο του σπιτιού, στον Μαραθώνα, χωρίς, όμως, να βρουν τη σορό της 90χρονης.
Τελικά, η 68χρονη ομολόγησε ότι όταν η μητέρα της πέθανε πριν από περίπου δέκα χρόνια την έθαψε στην αυλή προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τα χρήματα από τη σύνταξή της.
Αν και υπέδειξε το σημείο όπου είναι θαμμένη η ηλικιωμένη οι Αρχές δεν εντόπισαν τίποτα και οι έρευνες συνεχίζονται ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και ο Εισαγγελέας.
Το «κουβάρι» αυτής της ανατριχιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες όταν η εγγονή της ηλικιωμένης κατήγγειλε στις Αρχές ότι έχει να δει τη γιαγιά της εδώ και δέκα χρόνια.
Όπως είπε, η ηλικιωμένη, η οποία σήμερα θα ήταν 90 ετών, ζούσε μαζί με την 68χρονη κόρη της και τον εγγονό της σε ένα σπίτι, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στον Μαραθώνα.
Ο εγγονός της, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έλειπε από το σπίτι και ήταν μαζί με τον πατέρα του στην επαρχία, μιλά στο protothema.gr και δηλώνει ότι η μητέρα του δεν του αποκάλυψε ποτέ τις μακάβριες πράξεις που έκανε μετά το θάνατο της γιαγιάς του.
Όπως λέει, την τελευταία φορά που είδε την ηλικιωμένη εκείνη ήταν ζωντανή και έκτοτε η 68χρονη για να τον καθησυχάσει του έλεγε πως είχε «τακτοποιήσει» το ζήτημα με τη γιαγιά του.
«Εγώ δεν έχω καμία ανάμιξη. Η μητέρα μου, τώρα, δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς γιατί εγώ δεν έμενα συνέχεια εκεί. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα γενικά. Μου έλεγε ότι το έχει τακτοποιήσει, ότι την είχε τακτοποιήσει. Τελικά είχε πει ότι την έθαψε εκεί ενώ δεν ήταν εκεί η γιαγιά. Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους. Και η κατάστασή της δεν είναι καλή, έχει καταπέσει τα τελευταία 2-3 χρόνια και δεν μπορεί» λέει ο εγγονός της 90χρονης.
«Πάντως μου έλεγε αυτό για τη γιαγιά, ότι την είχε τακτοποιήσει και λοιπά. Εγώ την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή. Και μετά μου έλεγε 'μην σκας, εντάξει, το τακτοποίησα' και εγώ έμεινα εκεί. Βλεπόμασταν με τη μητέρα μου αλλά όχι συνέχεια γιατί εγώ έλειπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου για δουλειές» καταλήγει ο εγγονός της ηλικιωμένης.
Μετά την καταγγελία της άλλης εγγονής οι Αστυνομικοί αναζήτησαν το όνομα της ηλικιωμένης στη βάση δεδομένων του e-ΕΦΚΑ αλλά διαπίστωσαν πως δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνα.
Χθες το πρωί, συνεργεία όργωσαν όλο τον κήπο του σπιτιού, στον Μαραθώνα, χωρίς, όμως, να βρουν τη σορό της 90χρονης.
Τελικά, η 68χρονη ομολόγησε ότι όταν η μητέρα της πέθανε πριν από περίπου δέκα χρόνια την έθαψε στην αυλή προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τα χρήματα από τη σύνταξή της.
Αν και υπέδειξε το σημείο όπου είναι θαμμένη η ηλικιωμένη οι Αρχές δεν εντόπισαν τίποτα και οι έρευνες συνεχίζονται ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και ο Εισαγγελέας.
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