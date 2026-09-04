«Μου έλεγε ότι την είχε τακτοποιήσει»: Μιλά ο εγγονός της ηλικιωμένης στον Μαραθώνα μετά την ομολογία της κόρης της ότι την έθαψε για τη σύνταξη

Ο εγγονός της τα τελευταία χρόνια έλειπε από το σπίτι και ήταν μαζί με τον πατέρα του στην επαρχία - «Μου έλεγε μην σκας» λέει για τη μητέρα του