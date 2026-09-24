Το άλλο πρόσωπο του Τζορτζ Μπους, φιλοτέχνησε πορτρέτα βετεράνων που υπηρέτησαν στον αμερικανικό στρατό μετά την 11η Σεπτεμβρίου
Το άλλο πρόσωπο του Τζορτζ Μπους, φιλοτέχνησε πορτρέτα βετεράνων που υπηρέτησαν στον αμερικανικό στρατό μετά την 11η Σεπτεμβρίου
Πρόκειται για μια περιοδεύουσα συλλογή πορτρέτων που έχει φιλοτεχνήσει ο Μπους, με πρωταγωνιστές άνδρες και γυναίκες των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που εκτίθεται στο National Veterans Memorial and Museum των ΗΠΑ
Μια ξεχωριστή έκθεση ζωγραφικής δίνει στους επισκέπτες του National Veterans Memorial and Museum στις Ηνωμένες Πολιτείες την ευκαιρία να γνωρίσουν τα πρόσωπα και τις ιστορίες βετεράνων που υπηρέτησαν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζόρτζ Μπους, να αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το καλλιτεχνικό του ταλέντο.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια περιοδεύουσα συλλογή πορτρέτων που έχει φιλοτεχνήσει ο Μπους, με πρωταγωνιστές άνδρες και γυναίκες των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που συμμετείχαν στις αποστολές και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες.
Η έκθεση επιχειρεί να παρουσιάσει τους βετεράνους όχι μόνο ως στρατιωτικούς, αλλά ως ανθρώπους με προσωπικές διαδρομές, εμπειρίες και ιστορίες ζωής.
Κάθε πορτρέτο συνοδεύεται από στοιχεία για την πορεία του προσώπου που απεικονίζεται, αναδεικνύοντας τις θυσίες, τις προκλήσεις και τις εμπειρίες όσων υπηρέτησαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
Ο Τζορτζ Μπους ξεκίνησε να ασχολείται πιο ενεργά με τη ζωγραφική μετά την αποχώρησή του από την προεδρία και δημιούργησε σειρά έργων αφιερωμένων σε βετεράνους, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αναδείξει την προσφορά τους.
Η συλλογή έχει παρουσιαστεί σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, μεταφέροντας το μήνυμα της αναγνώρισης προς όσους υπηρέτησαν στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
Μέσα από τα πορτρέτα, οι επισκέπτες καλούνται να δουν πέρα από τις στρατιωτικές στολές και να γνωρίσουν τις προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των γεγονότων που σημάδεψαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 21ου αιώνα.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια περιοδεύουσα συλλογή πορτρέτων που έχει φιλοτεχνήσει ο Μπους, με πρωταγωνιστές άνδρες και γυναίκες των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που συμμετείχαν στις αποστολές και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες.
Η έκθεση επιχειρεί να παρουσιάσει τους βετεράνους όχι μόνο ως στρατιωτικούς, αλλά ως ανθρώπους με προσωπικές διαδρομές, εμπειρίες και ιστορίες ζωής.
Τα πρόσωπα πίσω από τα πορτρέτα
Κάθε πορτρέτο συνοδεύεται από στοιχεία για την πορεία του προσώπου που απεικονίζεται, αναδεικνύοντας τις θυσίες, τις προκλήσεις και τις εμπειρίες όσων υπηρέτησαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
Ο Τζορτζ Μπους ξεκίνησε να ασχολείται πιο ενεργά με τη ζωγραφική μετά την αποχώρησή του από την προεδρία και δημιούργησε σειρά έργων αφιερωμένων σε βετεράνους, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αναδείξει την προσφορά τους.
Η συλλογή έχει παρουσιαστεί σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, μεταφέροντας το μήνυμα της αναγνώρισης προς όσους υπηρέτησαν στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
Μια διαφορετική ματιά στους βετεράνους
Μέσα από τα πορτρέτα, οι επισκέπτες καλούνται να δουν πέρα από τις στρατιωτικές στολές και να γνωρίσουν τις προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των γεγονότων που σημάδεψαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 21ου αιώνα.
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