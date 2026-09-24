To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :«Μεγάλωσα με την ιδέα ότι μπορώ να αλλάξω τον κόσμο»Ο σπουδαίος πατέρας, οι ελληνικές ρίζες, οι ιστορίες που διηγείται: ο βραβευμένος σκηνοθέτης στο «Gala», λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Sacrifice» στη Στέγη Ιδρύματος ΩνάσηTo κορίτσι του «Κάμπινγκ»Το φρέσκο πρόσωπο της νέας σειρά του MEGA ξεκίνησε από τον κινηματογράφο και κατέκτησε βραβεία, τα οποία πιστεύει ότι ανήκουν στις ομάδες με τις οποίες συνδημιουργείΕνας Ελληνας hotelier στη EurovisionΟ πολύπλευρος επιχειρηματίας μιλά για τον ρόλο του Supervisor for the Show στη Eurovision 2027, μετά την αποδοχή της τιμητικής πρότασης από τη διοργανώτρια χώρα ΒουλγαρίαΣτο καταραμένο «Club των 27»Η ζωή, οι μάχες, οι σκέψεις και τα λόγια, αλλά και η τελευταία προσπάθεια να βρει τον δρόμο του ο μοναχογιός της Σίντι Κρόφορντ, ο οποίος άφησε για πάντα όσα τον βασάνιζαν στη γη, στα 27 του χρόνια«Το να επισκευάζεις το σπασμένο, είναι στο αίμα μου»H αυτοδίδακτη εικαστικός ελληνικής, λιβανέζικης και ουγγρικής καταγωγής επιστρέφει στον Πειραιά με μια αναδρομική έκθεση 15 χρόνων δημιουργίαςΑκόμα:Ο σχεδιαστής που έντυσε τη φαντασίαTo νέο φαινόμενο της popΤα κομμάτια-κλειδιά της νέας σεζόν & η επιστροφή του μαύρου μολυβιού στο μακιγιάζToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.