Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :
Ρομέν Γαβράς
«Μεγάλωσα με την ιδέα ότι μπορώ να αλλάξω τον κόσμο»
Ο σπουδαίος πατέρας, οι ελληνικές ρίζες, οι ιστορίες που διηγείται: ο βραβευμένος σκηνοθέτης στο «Gala», λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Sacrifice» στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση
Εύα Σαμιώτη
To κορίτσι του «Κάμπινγκ»
Το φρέσκο πρόσωπο της νέας σειρά του MEGA ξεκίνησε από τον κινηματογράφο και κατέκτησε βραβεία, τα οποία πιστεύει ότι ανήκουν στις ομάδες με τις οποίες συνδημιουργεί
Ηλίας Κοκοτός
Ενας Ελληνας hotelier στη Eurovision
Ο πολύπλευρος επιχειρηματίας μιλά για τον ρόλο του Supervisor for the Show στη Eurovision 2027, μετά την αποδοχή της τιμητικής πρότασης από τη διοργανώτρια χώρα Βουλγαρία
Πρέσλι Γκέρμπερ
Στο καταραμένο «Club των 27»
Η ζωή, οι μάχες, οι σκέψεις και τα λόγια, αλλά και η τελευταία προσπάθεια να βρει τον δρόμο του ο μοναχογιός της Σίντι Κρόφορντ, ο οποίος άφησε για πάντα όσα τον βασάνιζαν στη γη, στα 27 του χρόνια
Χριστίνα Ανίντν
«Το να επισκευάζεις το σπασμένο, είναι στο αίμα μου»
H αυτοδίδακτη εικαστικός ελληνικής, λιβανέζικης και ουγγρικής καταγωγής επιστρέφει στον Πειραιά με μια αναδρομική έκθεση 15 χρόνων δημιουργίας
Ακόμα:
Μπομπ Μάκι
Ο σχεδιαστής που έντυσε τη φαντασία
Adéla
To νέο φαινόμενο της pop
Μόδα & Ομορφιά
Τα κομμάτια-κλειδιά της νέας σεζόν & η επιστροφή του μαύρου μολυβιού στο μακιγιάζ
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
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