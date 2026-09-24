To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :

Ρομέν Γαβράς
«Μεγάλωσα με την ιδέα ότι μπορώ να αλλάξω τον κόσμο»
Ο σπουδαίος πατέρας, οι ελληνικές ρίζες, οι ιστορίες που διηγείται: ο βραβευμένος σκηνοθέτης στο «Gala», λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Sacrifice» στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Εύα Σαμιώτη
To κορίτσι του «Κάμπινγκ»
Το φρέσκο πρόσωπο της νέας σειρά του MEGA ξεκίνησε από τον κινηματογράφο και κατέκτησε βραβεία, τα οποία πιστεύει ότι ανήκουν στις ομάδες με τις οποίες συνδημιουργεί

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Ηλίας Κοκοτός
Ενας Ελληνας hotelier στη Eurovision
Ο πολύπλευρος επιχειρηματίας μιλά για τον ρόλο του Supervisor for the Show στη Eurovision 2027, μετά την αποδοχή της τιμητικής πρότασης από τη διοργανώτρια χώρα Βουλγαρία

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Πρέσλι Γκέρμπερ
Στο καταραμένο «Club των 27»
Η ζωή, οι μάχες, οι σκέψεις και τα λόγια, αλλά και η τελευταία προσπάθεια να βρει τον δρόμο του ο μοναχογιός της Σίντι Κρόφορντ, ο οποίος άφησε για πάντα όσα τον βασάνιζαν στη γη, στα 27 του χρόνια

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Χριστίνα Ανίντν
«Το να επισκευάζεις το σπασμένο, είναι στο αίμα μου»
H αυτοδίδακτη εικαστικός ελληνικής, λιβανέζικης και ουγγρικής καταγωγής επιστρέφει στον Πειραιά με μια αναδρομική έκθεση 15 χρόνων δημιουργίας

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Ακόμα:

Μπομπ Μάκι
Ο σχεδιαστής που έντυσε τη φαντασία

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Adéla
To νέο φαινόμενο της pop

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Μόδα & Ομορφιά
Τα κομμάτια-κλειδιά της νέας σεζόν & η επιστροφή του μαύρου μολυβιού στο μακιγιάζ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Μην το χάσετε!

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

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