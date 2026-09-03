Σόου με drones έστησε το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο: Carmina Burana και ο πράσινος ήλιος, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΣΟΚ Drone

Σόου με drones έστησε το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο: Carmina Burana και ο πράσινος ήλιος, δείτε βίντεο

Μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, οι διοργανωτές είχαν μια έκπληξη στους συγκεντρωμένους

Σόου με drones έστησε το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο: Carmina Burana και ο πράσινος ήλιος, δείτε βίντεο
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Μια έκπληξη περίμενε όσους συμμετείχαν το βράδυ της Πέμπτης στη γιορτή για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.

Αμέσως μετά την ομιλία του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, οι διοργανωτές κάλεσαν τον κόσμο να παραμείνει στις θέσεις του και να σηκώσει το βλέμμα στον ουρανό.

Τότε ξεκίνησε ένα show με drone που σχημάτισαν συνθήματα, τον χάρτη της Ελλάδας και -φυσικά- τον πράσινο ήλιο του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε βίντεο:

Εντυπωσιακό drone show για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ υπό τους ήχους της Carmina Burana


Εντυπωσιακό drone show μετά την ομιλία Ανδρουλάκη!


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Ηράκλειο: Εντυπωσιακό drone show μετά την ομιλία Ανδρουλάκη – Ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ «φώτισε» τον ουρανό


Η μουσική υπόκρουση δεν ήταν άλλη από τα Carmina Burana που συνοδεύουν τις συγκεντρώσεις του κόμματος εδώ και δεκαετίες.
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