Το ΠΑΣΟΚ... ξανανέβηκε στα τρακτέρ αλά Τσίπρα με Φαραντούρη και Θρασκιά, δείτε φωτογραφίες από την Κρήτη
Το ΠΑΣΟΚ... ξανανέβηκε στα τρακτέρ αλά Τσίπρα με Φαραντούρη και Θρασκιά, δείτε φωτογραφίες από την Κρήτη
Εικόνες από... άλλες εποχές στις εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ
Εικόνες από... άλλες εποχές στην Κρήτη, όπου το ΠΑΣΟΚ έκανε την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Όχι βέβαια από την κοσμοπλημμύρα, αφού τα μεγέθη δεν συγκρίνονται, αλλά από τον ενθουσιασμό που έδειξαν βουλευτές και κομματικά στελέχη.
Είναι χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες που δημοσίευσε και χθες το protothema.gr από το κομβόι που σχημάτισαν τα «πράσινα» στελέχη με αυτοκίνητα, κάνοντας περιοδείες σε χωριά της Κρήτης.
Μέχρι και... πράσινο τρακτέρ επιστρατεύτηκε με τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ το οποίο οδηγούσε η βουλευτής Ελένη Βατσινά - ίσως και για τις ανάγκες της φωτογράφισης. Πάντως ιδιαίτερα ενθουσιώδεις ήταν οι «νεοφώτιστοι» του ΠΑΣΟΚ. Πλάι στην κυρία Βατσινά ήταν ο Νικόλας Φαραντούρης αλλά και η Ράνια Θρασκιά. Ο ευρωβουλευτής που διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ και προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ έδειχνε πανευτυχής κρατώντας την σημαία του ΠΑΣΟΚ και ποζάροντας επάνω στο τρακτέρ, δείχνοντας ότι μπορεί να παίζει και πιάνο, να κάνει παρεμβάσεις στις Βρυξέλλες αλλά και να περιοδεύει σε κωμοπόλεις και χωριά καβάλα σε αγροτικά μηχανήματα. Εξίσου χαμογελαστή και η βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Ράνια Θρασκιά, επίσης προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ που προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ το 2025.
Λίγο αργότερα, στο δείπνο που παρέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ψυχρό Λασιθίου, στην ταβέρνα Χάλαβρο, επικράτησε επίσης ενθουσιασμός - κυρίως για τα εδέσματα: Το μενού ενθουσίασε τους συνδαιτημόνες του Νίκου Ανδρουλάκη. Περιελάμβανε αντικριστό, χοιρινό με πατάτες στο φούρνο, ντάκους με τσακιστές ελιές, ντολμαδάκια με σος γιαουρτιού, σαλάτες και φυσικά ρακή και κρασί.
Το βράδυ της Πέμπτης 3η Σεπτέμβρη, ο Νίκος Ανδρουλάκης απηύθυνε ομιλία στο Ηράκλειο με αφορμή τα «γενέθλια» του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν αρκεί να είμαστε κληρονόμοι μιας μεγάλης ιστορίας, είναι η ώρα της δικιάς μας γενιάς στις επόμενες εκλογές».
Είναι χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες που δημοσίευσε και χθες το protothema.gr από το κομβόι που σχημάτισαν τα «πράσινα» στελέχη με αυτοκίνητα, κάνοντας περιοδείες σε χωριά της Κρήτης.
Μέχρι και... πράσινο τρακτέρ επιστρατεύτηκε με τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ το οποίο οδηγούσε η βουλευτής Ελένη Βατσινά - ίσως και για τις ανάγκες της φωτογράφισης. Πάντως ιδιαίτερα ενθουσιώδεις ήταν οι «νεοφώτιστοι» του ΠΑΣΟΚ. Πλάι στην κυρία Βατσινά ήταν ο Νικόλας Φαραντούρης αλλά και η Ράνια Θρασκιά. Ο ευρωβουλευτής που διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ και προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ έδειχνε πανευτυχής κρατώντας την σημαία του ΠΑΣΟΚ και ποζάροντας επάνω στο τρακτέρ, δείχνοντας ότι μπορεί να παίζει και πιάνο, να κάνει παρεμβάσεις στις Βρυξέλλες αλλά και να περιοδεύει σε κωμοπόλεις και χωριά καβάλα σε αγροτικά μηχανήματα. Εξίσου χαμογελαστή και η βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Ράνια Θρασκιά, επίσης προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ που προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ το 2025.
Λίγο αργότερα, στο δείπνο που παρέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ψυχρό Λασιθίου, στην ταβέρνα Χάλαβρο, επικράτησε επίσης ενθουσιασμός - κυρίως για τα εδέσματα: Το μενού ενθουσίασε τους συνδαιτημόνες του Νίκου Ανδρουλάκη. Περιελάμβανε αντικριστό, χοιρινό με πατάτες στο φούρνο, ντάκους με τσακιστές ελιές, ντολμαδάκια με σος γιαουρτιού, σαλάτες και φυσικά ρακή και κρασί.
Το βράδυ της Πέμπτης 3η Σεπτέμβρη, ο Νίκος Ανδρουλάκης απηύθυνε ομιλία στο Ηράκλειο με αφορμή τα «γενέθλια» του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν αρκεί να είμαστε κληρονόμοι μιας μεγάλης ιστορίας, είναι η ώρα της δικιάς μας γενιάς στις επόμενες εκλογές».
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