Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Πειραιά και Ρόδο, κατασχέθηκαν σχεδόν 1 εκατ. €, δείτε φωτογραφίες

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε υποκατάστημα μονοπρόσωπης ΙΚΕ, η οποία εμφανιζόταν να δραστηριοποιείται στον κλάδο των ακινήτων (Real Estate) και με την οποία φέρεται να είχε σχέση εργασίας ο 45χρονος.Κατά την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις Αρχές, στοιχεία που δημιούργησαν σοβαρές ενδείξεις για τη διάπραξη κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ άλλων για διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.Μεταξύ των ευρημάτων ήταν μεγάλο χρηματικό ποσό, για την κατοχή και αποθήκευση του οποίου δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επιπλέον, εντοπίστηκαν έγγραφα με αναφορές σε μεγάλο αριθμό προσώπων, καθώς και POS, τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και χειρόγραφες σημειώσεις. Συνολικά κατασχέθηκαν από τον χώρο της εταιρείαςευρώ.Ο 45χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν επιπλέον 3.750 ευρώ, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν. Το συνολικό χρηματικό ποσό κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία. Η προανάκριση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.