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Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Πειραιά και Ρόδο, κατασχέθηκαν σχεδόν 1 εκατ. €, δείτε φωτογραφίες
Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Πειραιά και Ρόδο, κατασχέθηκαν σχεδόν 1 εκατ. €, δείτε φωτογραφίες
Πώς 35 γραμμάρια κοκαΐνης στον Πειραιά αποκάλυψαν τη δράση του 45χρονου αλλοδαπού στη Ρόδο
Στη σύλληψη δύο ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν τις προηγούμενες ημέρες οι λιμενικές Αρχές σε Πειραιά και Ρόδο, ενώ από τις έρευνες κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, χρηματικό ποσό που αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ.
Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης (27/8), όταν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά συνέλαβαν έναν 62χρονο για ναρκωτικά.
Κατά τη διάρκεια ελέγχου, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, οι λιμενικοί εντόπισαν τον 62χρονο να παραλαμβάνει αποσκευή από τον χώρο ασυνόδευτων αντικειμένων επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, το οποίο είχε καταπλεύσει στον Πειραιά προερχόμενο από τη Ρόδο.
Στην αποσκευή εντοπίστηκε μία συσκευασία με ουσία που φέρεται να είναι κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 35 γραμμαρίων. Παράλληλα, στην κατοχή του 62χρονου βρέθηκαν 0,9 γραμμάρια φυτικής ύλης που φέρεται να είναι κάνναβη, ενώ κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 14,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ένα μεταλλικό κουτάλι με υπολείμματα κοκαΐνης, μια γυάλινη συσκευή ατμοποίησης ναρκωτικών ουσιών και ακόμη ένα κινητό τηλέφωνο.
Από την έρευνα προέκυψε, επίσης, ότι σε βάρος του 62χρονου βρισκόταν σε ισχύ Εθνικό Διοικητικό Μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από μικτό κλιμάκιο στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου, της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Κω.
Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης (27/8), όταν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά συνέλαβαν έναν 62χρονο για ναρκωτικά.
Κατά τη διάρκεια ελέγχου, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, οι λιμενικοί εντόπισαν τον 62χρονο να παραλαμβάνει αποσκευή από τον χώρο ασυνόδευτων αντικειμένων επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, το οποίο είχε καταπλεύσει στον Πειραιά προερχόμενο από τη Ρόδο.
Στην αποσκευή εντοπίστηκε μία συσκευασία με ουσία που φέρεται να είναι κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 35 γραμμαρίων. Παράλληλα, στην κατοχή του 62χρονου βρέθηκαν 0,9 γραμμάρια φυτικής ύλης που φέρεται να είναι κάνναβη, ενώ κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 14,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ένα μεταλλικό κουτάλι με υπολείμματα κοκαΐνης, μια γυάλινη συσκευή ατμοποίησης ναρκωτικών ουσιών και ακόμη ένα κινητό τηλέφωνο.
Από την έρευνα προέκυψε, επίσης, ότι σε βάρος του 62χρονου βρισκόταν σε ισχύ Εθνικό Διοικητικό Μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Η έρευνα οδήγησε στη ΡόδοΗ περαιτέρω αξιοποίηση των στοιχείων που συγκέντρωσαν οι λιμενικές Αρχές οδήγησε στη Ρόδο, όπου αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο 45χρονος Αλβανός, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αποστολέας της ποσότητας κοκαΐνης.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από μικτό κλιμάκιο στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου, της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Κω.
Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε υποκατάστημα μονοπρόσωπης ΙΚΕ, η οποία εμφανιζόταν να δραστηριοποιείται στον κλάδο των ακινήτων (Real Estate) και με την οποία φέρεται να είχε σχέση εργασίας ο 45χρονος.
Κατά την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις Αρχές, στοιχεία που δημιούργησαν σοβαρές ενδείξεις για τη διάπραξη κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ άλλων για διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Μεταξύ των ευρημάτων ήταν μεγάλο χρηματικό ποσό, για την κατοχή και αποθήκευση του οποίου δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επιπλέον, εντοπίστηκαν έγγραφα με αναφορές σε μεγάλο αριθμό προσώπων, καθώς και POS, τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και χειρόγραφες σημειώσεις. Συνολικά κατασχέθηκαν από τον χώρο της εταιρείας 949.658,38 ευρώ.
Ο 45χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν επιπλέον 3.750 ευρώ, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν. Το συνολικό χρηματικό ποσό κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία. Η προανάκριση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.
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