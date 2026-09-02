Έφεση για την αποφυλάκιση του Τζιωρτζιώτη της Βιολάντα από συγγενείς θυμάτων της έκρηξης: «Δεν υπάρχει λογική σε αυτή την απόφαση»

«Η μόνη βοήθεια που μπορούν να μας προσφέρουν είναι η καταδίκη τους και να μπουν στη φυλακή» δήλωσε η Ελένη Κατιδιώτη, η κόρη μιας εκ των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους