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Έρευνα και Διάσωση:1.495 περιστατικά και συνδρομή σε 36.344 ανθρώπους το 2025 προχώρησε το Λιμενικό Σώμα
Έρευνα και Διάσωση:1.495 περιστατικά και συνδρομή σε 36.344 ανθρώπους το 2025 προχώρησε το Λιμενικό Σώμα
Σχεδόν τέσσερα στα δέκα συμβάντα συνδέονταν με παράτυπες αφίξεις – Συνολικά 145 έξοδοι εναέριων μέσων και 237,5 ώρες πτήσης
Στη διαχείριση 1.495 περιστατικών, στα οποία εμπλέκονταν συνολικά 36.344 άνθρωποι, προχώρησε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά τη διάρκεια του 2025.
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., τα 1.092 περιστατικά σημειώθηκαν εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης και αφορούσαν 24.745 ανθρώπους.
Παράλληλα, ο Ναυτικός Τομέας του ΕΚΣΕΔ κινητοποιήθηκε για ακόμη 403 συμβάντα εκτός της ελληνικής περιοχής ευθύνης. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες αφορούσαν 11.599 ανθρώπους, το ελληνικό κέντρο ήταν το πρώτο που έλαβε τον συναγερμό κινδύνου και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες συντονισμού.
Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν και το 2025 τα περιστατικά που συνδέονταν με παράτυπες αφίξεις. Από το σύνολο των 1.495 συμβάντων, τα 597 –ποσοστό 40%– αφορούσαν 27.311 παράτυπα εισερχόμενα πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι, αν και αντιστοιχούσαν σε τέσσερα στα δέκα περιστατικά, συγκέντρωναν περίπου το 75% του συνολικού αριθμού των ανθρώπων στους οποίους παρασχέθηκε συνδρομή.
Σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας αφορούσε και επείγουσες ιατρικές ανάγκες στη θάλασσα. Με μέριμνα του ΕΚΣΕΔ παρασχέθηκε βοήθεια σε 120 ανθρώπους που ασθένησαν ή τραυματίστηκαν ενώ βρίσκονταν εν πλω. Από αυτούς, οι 12 χρειάστηκε να μεταφερθούν με εναέρια μέσα.
Ο Αεροπορικός Τομέας του Κέντρου συμμετείχε συνολικά σε 80 περιστατικά. Για την αντιμετώπισή τους πραγματοποιήθηκαν 145 έξοδοι εναέριων μέσων, με τον συνολικό χρόνο πτήσης να ανέρχεται σε 237,5 ώρες.
Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας δωδεκαετίας, η συνολική δραστηριότητα του 2025 ήταν χαμηλότερη. Το ΕΚΣΕΔ διαχειρίζεται κατά μέσο όρο κάθε χρόνο 1.503 περιστατικά εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης και 646 εκτός αυτής, παρέχοντας βοήθεια σε περίπου 56.545 ανθρώπους. Με βάση αυτά τα στοιχεία, τα περιστατικά του 2025 ήταν μειωμένα κατά περίπου 30%, ενώ ο αριθμός των εμπλεκόμενων ανθρώπων ήταν χαμηλότερος κατά σχεδόν 36%.
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., τα 1.092 περιστατικά σημειώθηκαν εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης και αφορούσαν 24.745 ανθρώπους.
Παράλληλα, ο Ναυτικός Τομέας του ΕΚΣΕΔ κινητοποιήθηκε για ακόμη 403 συμβάντα εκτός της ελληνικής περιοχής ευθύνης. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες αφορούσαν 11.599 ανθρώπους, το ελληνικό κέντρο ήταν το πρώτο που έλαβε τον συναγερμό κινδύνου και προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες συντονισμού.
Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν και το 2025 τα περιστατικά που συνδέονταν με παράτυπες αφίξεις. Από το σύνολο των 1.495 συμβάντων, τα 597 –ποσοστό 40%– αφορούσαν 27.311 παράτυπα εισερχόμενα πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι, αν και αντιστοιχούσαν σε τέσσερα στα δέκα περιστατικά, συγκέντρωναν περίπου το 75% του συνολικού αριθμού των ανθρώπων στους οποίους παρασχέθηκε συνδρομή.
Σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας αφορούσε και επείγουσες ιατρικές ανάγκες στη θάλασσα. Με μέριμνα του ΕΚΣΕΔ παρασχέθηκε βοήθεια σε 120 ανθρώπους που ασθένησαν ή τραυματίστηκαν ενώ βρίσκονταν εν πλω. Από αυτούς, οι 12 χρειάστηκε να μεταφερθούν με εναέρια μέσα.
Ο Αεροπορικός Τομέας του Κέντρου συμμετείχε συνολικά σε 80 περιστατικά. Για την αντιμετώπισή τους πραγματοποιήθηκαν 145 έξοδοι εναέριων μέσων, με τον συνολικό χρόνο πτήσης να ανέρχεται σε 237,5 ώρες.
Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας δωδεκαετίας, η συνολική δραστηριότητα του 2025 ήταν χαμηλότερη. Το ΕΚΣΕΔ διαχειρίζεται κατά μέσο όρο κάθε χρόνο 1.503 περιστατικά εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης και 646 εκτός αυτής, παρέχοντας βοήθεια σε περίπου 56.545 ανθρώπους. Με βάση αυτά τα στοιχεία, τα περιστατικά του 2025 ήταν μειωμένα κατά περίπου 30%, ενώ ο αριθμός των εμπλεκόμενων ανθρώπων ήταν χαμηλότερος κατά σχεδόν 36%.
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