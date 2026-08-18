Ένα νιόπαντρο ζευγάρι 30 και 31 ετών και ο 53χρονος πιλότος οι νεκροί από την πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο - Τα σενάρια για την τραγωδία





Ο κ. Φραγκούλης υπογράμμισε, πάντως, την πολύ μεγάλη εμπειρία του χειριστή, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Αεροπορία Στρατού και γνώριζε καλά τον χειρισμό ελικοπτέρων. Όπως σημείωσε, ένας τόσο έμπειρος πιλότος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, ωστόσο μια ιδιαίτερα σοβαρή μηχανική βλάβη θα μπορούσε να καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη, ακόμη και για έναν έμπειρο χειριστή, την ανάκτηση του ελέγχου του ελικοπτέρου.



Οι τρεις νεκροί



Όπως προαναφέρθηκε, πιλότος του ελικοπτέρου ήταν ο 53χρονος Γιώργος Ράικος,



Ο Γιώργος Ράικος προερχόταν από τις τάξεις του Στρατού, όπου απέκτησε σημαντική πτητική εμπειρία, πριν συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία ως χειριστής ελικοπτέρων. Άνθρωποι που τον γνώριζαν από τον χώρο των πτήσεων τον περιέγραφαν χθες στο



Στο ελικόπτερο επέβαιναν επίσης ο Alexander Cromie και η Marie Ebert, ένα ζευγάρι που είχε επιλέξει τη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Οι δύο επιβάτες είχαν προγραμματίσει τη διαμονή τους στο νησί και επέλεξαν τη μετακίνησή τους με ελικόπτερο, θέλοντας να κάνουν πιο ξεχωριστό το πρώτο τους ταξίδι ως παντρεμένοι.



Η πτήση, όμως, κατέληξε σε τραγωδία, με τους τρεις επιβαίνοντες να χάνουν τη ζωή τους. Ο κ. Φραγκούλης υπογράμμισε, πάντως, την πολύ μεγάλη εμπειρία του χειριστή, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Αεροπορία Στρατού και γνώριζε καλά τον χειρισμό ελικοπτέρων. Όπως σημείωσε, ένας τόσο έμπειρος πιλότος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, ωστόσο μια ιδιαίτερα σοβαρή μηχανική βλάβη θα μπορούσε να καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη, ακόμη και για έναν έμπειρο χειριστή, την ανάκτηση του ελέγχου του ελικοπτέρου.Όπως προαναφέρθηκε, πιλότος του ελικοπτέρου ήταν ο ένας ιδιαίτερα έμπειρος χειριστής με πολυετή παρουσία στον χώρο των πτήσεων και σημαντική προϋπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο ίδιος βρισκόταν στα χειριστήρια του Bell 206 που συνετρίβη στη Σίφνο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μαζί με τους δύο επιβάτες του.Ο Γιώργος Ράικος προερχόταν από τις τάξεις του Στρατού, όπου απέκτησε σημαντική πτητική εμπειρία, πριν συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία ως χειριστής ελικοπτέρων. Άνθρωποι που τον γνώριζαν από τον χώρο των πτήσεων τον περιέγραφαν χθες στο protothema.gr ως έναν καταρτισμένο και ικανό πιλότο, με μεγάλη εξοικείωση στα ελικόπτερα και πολυετή εμπειρία στους αιθέρες.Στο ελικόπτερο επέβαιναν επίσης οκαι η, ένα ζευγάρι που είχε επιλέξει τη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Οι δύο επιβάτες είχαν προγραμματίσει τη διαμονή τους στο νησί και επέλεξαν τη μετακίνησή τους με ελικόπτερο, θέλοντας να κάνουν πιο ξεχωριστό το πρώτο τους ταξίδι ως παντρεμένοι.Η πτήση, όμως, κατέληξε σε τραγωδία, με τους τρεις επιβαίνοντες να χάνουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ανάμεσα στα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι μιαστο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου,του χειριστή.Ο κ. Φραγκούλης υπογράμμισε ότι η διερεύνηση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και απαιτείται η πλήρης ανάλυση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, προκειμένου να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της τραγωδίας.Σχολιάζοντας το βίντεο από την πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν από τη συντριβή, στάθηκε ιδιαίτερα στηνκατά την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος του ελικοπτέρου, επισημαίνοντας το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο σύστημα που συνδέεται με το ουραίο πτέρωμα.Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχει να διαπιστωθεί εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί κάποια βλάβη, παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εργασία συντήρησης στο συγκεκριμένο τμήμα του ελικοπτέρου.