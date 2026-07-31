Από κολόνα ηλεκτροδότησης ξεκίνησε η φωτιά στο Ρέθυμνο: Συνελήφθη υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ, καθοριστική η κατάθεση του πραγματογνώμονα

Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων μία κολόνα του δικτύου είχε πάρει κλίση, με αποτέλεσμα τα καλώδια να ταλαντώνονται έντονα και να έρχονται σχεδόν σε επαφή μεταξύ τους