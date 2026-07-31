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Από κολόνα ηλεκτροδότησης ξεκίνησε η φωτιά στο Ρέθυμνο: Συνελήφθη υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ, καθοριστική η κατάθεση του πραγματογνώμονα 
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο Κρήτη ΔΕΔΔΗΕ Νησί

Από κολόνα ηλεκτροδότησης ξεκίνησε η φωτιά στο Ρέθυμνο: Συνελήφθη υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ, καθοριστική η κατάθεση του πραγματογνώμονα 

Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων μία κολόνα του δικτύου είχε πάρει κλίση, με αποτέλεσμα τα καλώδια να ταλαντώνονται έντονα και να έρχονται σχεδόν σε επαφή μεταξύ τους

Από κολόνα ηλεκτροδότησης ξεκίνησε η φωτιά στο Ρέθυμνο: Συνελήφθη υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ, καθοριστική η κατάθεση του πραγματογνώμονα 
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
8 ΣΧΟΛΙΑ
Μία κολόνα του δικτύου ηλεκτροδότησης ευθύνεται για τη φονική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Αμαρίου και συνεχίζει να καίει αδιάκοπα από το μεσημέρι της Τετάρτης μέχρι και σήμερα, έχοντας αποτεφρώσει τεράστιες εκτάσεις γης.

Στις φωτογραφίες που παρουσιάζει το protothema.gr αποτυπώνεται το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά.
Από κολόνα ηλεκτροδότησης ξεκίνησε η φωτιά στο Ρέθυμνο: Συνελήφθη υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ, καθοριστική η κατάθεση του πραγματογνώμονα 
Από κολόνα ηλεκτροδότησης ξεκίνησε η φωτιά στο Ρέθυμνο: Συνελήφθη υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ, καθοριστική η κατάθεση του πραγματογνώμονα 
Από κολόνα ηλεκτροδότησης ξεκίνησε η φωτιά στο Ρέθυμνο: Συνελήφθη υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ, καθοριστική η κατάθεση του πραγματογνώμονα 


Ήδη τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής που ανέλαβαν την έρευνα, πέρασαν χειροπέδες στον αρμόδιο υπεύθυνο του ΔΕΔΔΗΕ για την περιοχή, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου αλλά δεν βρισκόταν στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικής σημασίας θεωρείται η πραγματογνωμοσύνη καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος, κατά την αυτοψία του στο σημείο, διαπίστωσε την ύπαρξη λιωμένου αγωγού ηλεκτροδότησης. Όπως φέρεται να καταλήγει, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων μία κολόνα του δικτύου είχε πάρει κλίση, με αποτέλεσμα τα καλώδια να ταλαντώνονται έντονα και να έρχονται σχεδόν σε επαφή μεταξύ τους.

Η τριβή και η επαφή των αγωγών προκάλεσαν την τήξη του ενός καλωδίου. Τα λιωμένα μεταλλικά τμήματα και οι σπινθήρες που ακολούθησαν φέρεται να έπεσαν στο έδαφος, όπου υπήρχε ακαθάριστη βλάστηση, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά.

Το παραπάνω σενάριο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενισχύεται και από μαρτυρικές καταθέσεις κατοίκων της περιοχής. Δύο μάρτυρες περιγράφουν ότι αντιλήφθηκαν φωτιά ακριβώς κάτω από τα ηλεκτροφόρα καλώδια, ενώ σχεδόν την ίδια στιγμή σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης στα σπίτια τους.

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Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, επίσης, βιντεοληπτικό υλικό από τη στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Αν και το βίντεο είναι θολό και δεν επιτρέπει την πλήρη αποτύπωση του περιστατικού, καταγράφει, σύμφωνα με πληροφορίες, τον καπνό να αναδύεται από το συγκεκριμένο σημείο, το οποίο βρίσκεται κάτω από τη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.

Η έρευνα των αρμόδιων Αρχών συνεχίζεται, ενώ τα στοιχεία της πραγματογνωμοσύνης, οι μαρτυρικές καταθέσεις και το διαθέσιμο οπτικό υλικό αναμένεται να αξιολογηθούν στο σύνολό τους κατά την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς και να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
8 ΣΧΟΛΙΑ

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