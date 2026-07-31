Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Τραγική κατάληξη για τον 20χρονο Ιταλό που είχε χαθεί στη θάλασσα στα Μάλια
Τραγική κατάληξη για τον 20χρονο Ιταλό που είχε χαθεί στη θάλασσα στα Μάλια
Η σορός του βγήκε στην στεριά στο σημείο από το οποίο είχε μπει να κολυμπήσει
Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση εντοπισμού του 20χρονου Ιταλού τουρίστα που είχε χαθεί το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή στα Μάλια της Κρήτης.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Παρασκευής όταν η σορός του βγήκε στη στεριά στο σημείο από το οποίο είχε μπει για να κολυμπήσει.
Ο 20χρονος είχε μπει στη θάλασσα μαζί με έναν φίλο του, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή λόγω των ισχυρών ανέμων και των κυμάτων. Ο φίλος του κατάφερε να βγει στην ακτή μετά από μεγάλη προσπάθεια, όμως ο Ιταλός παρασύρθηκε και εξαφανίστηκε.
Η παρέα του - επτά νέοι - ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί με τραγικό τρόπο.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Παρασκευής όταν η σορός του βγήκε στη στεριά στο σημείο από το οποίο είχε μπει για να κολυμπήσει.
Ο 20χρονος είχε μπει στη θάλασσα μαζί με έναν φίλο του, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή λόγω των ισχυρών ανέμων και των κυμάτων. Ο φίλος του κατάφερε να βγει στην ακτή μετά από μεγάλη προσπάθεια, όμως ο Ιταλός παρασύρθηκε και εξαφανίστηκε.
Η παρέα του - επτά νέοι - ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί με τραγικό τρόπο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα