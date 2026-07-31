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Τραγική κατάληξη για τον 20χρονο Ιταλό που είχε χαθεί στη θάλασσα στα Μάλια
ΕΛΛΑΔΑ
Μάλια Ιταλός Τουρίστας Θάλασσα

Τραγική κατάληξη για τον 20χρονο Ιταλό που είχε χαθεί στη θάλασσα στα Μάλια

Η σορός του βγήκε στην στεριά στο σημείο από το οποίο είχε μπει να κολυμπήσει

Τραγική κατάληξη για τον 20χρονο Ιταλό που είχε χαθεί στη θάλασσα στα Μάλια
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Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση εντοπισμού του 20χρονου Ιταλού τουρίστα που είχε χαθεί το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή στα Μάλια της Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Παρασκευής όταν η σορός του βγήκε στη στεριά στο σημείο από το οποίο είχε μπει για να κολυμπήσει.

Ο 20χρονος είχε μπει στη θάλασσα μαζί με έναν φίλο του, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή λόγω των ισχυρών ανέμων και των κυμάτων. Ο φίλος του κατάφερε να βγει στην ακτή μετά από μεγάλη προσπάθεια, όμως ο Ιταλός παρασύρθηκε και εξαφανίστηκε.

Η παρέα του - επτά νέοι - ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί με τραγικό τρόπο.
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