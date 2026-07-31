Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο
Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο
H φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης
Στη σύλληψη στελέχους του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο νότιο Ρέθυμνο.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από την έρευνα του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής έχουν προκύψει ενδείξεις ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Οι ακριβείς συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς εξακολουθούν να διερευνώνται, ενώ η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από την έρευνα του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής έχουν προκύψει ενδείξεις ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Οι ακριβείς συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς εξακολουθούν να διερευνώνται, ενώ η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
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