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«Πάμε πρέπει να φύγουμε»: Συγκλονιστικό βίντεο από την Πάρο με πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες
ΕΛΛΑΔΑ
Πάρος Φωτιά Πυροσβέστες

«Πάμε πρέπει να φύγουμε»: Συγκλονιστικό βίντεο από την Πάρο με πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο νησί

«Πάμε πρέπει να φύγουμε»: Συγκλονιστικό βίντεο από την Πάρο με πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες
Δραματικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την Πάρο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά εξακολουθεί να κρατά σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Χαρακτηριστικό της έντασης που επικρατεί στο πύρινο μέτωπο είναι το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε χθες από τον λογαριασμό «Εποχικοί Πυροσβέστες» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πάμε να φύγουμε»

Στα πλάνα καταγράφονται πυροσβέστες και εθελοντές να επιχειρούν μέσα σε πυκνούς καπνούς, με την ορατότητα να είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ ακούγεται η αγωνιώδης προειδοποίηση: «Πάμε, πάμε, πρέπει να φύγουμε!», αποτυπώνοντας τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.



Την ίδια ώρα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες στο νησί, συνεχίζοντας τη μάχη με τις διάσπαρτες εστίες και τις αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι.

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