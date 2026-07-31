Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
«Πάμε πρέπει να φύγουμε»: Συγκλονιστικό βίντεο από την Πάρο με πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες
«Πάμε πρέπει να φύγουμε»: Συγκλονιστικό βίντεο από την Πάρο με πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο νησί
Δραματικές είναι οι εικόνες που έρχονται από την Πάρο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά εξακολουθεί να κρατά σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
Χαρακτηριστικό της έντασης που επικρατεί στο πύρινο μέτωπο είναι το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε χθες από τον λογαριασμό «Εποχικοί Πυροσβέστες» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Την ίδια ώρα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες στο νησί, συνεχίζοντας τη μάχη με τις διάσπαρτες εστίες και τις αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι.
Χαρακτηριστικό της έντασης που επικρατεί στο πύρινο μέτωπο είναι το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε χθες από τον λογαριασμό «Εποχικοί Πυροσβέστες» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Πάμε να φύγουμε»Στα πλάνα καταγράφονται πυροσβέστες και εθελοντές να επιχειρούν μέσα σε πυκνούς καπνούς, με την ορατότητα να είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ ακούγεται η αγωνιώδης προειδοποίηση: «Πάμε, πάμε, πρέπει να φύγουμε!», αποτυπώνοντας τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.
Την ίδια ώρα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες στο νησί, συνεχίζοντας τη μάχη με τις διάσπαρτες εστίες και τις αναζωπυρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι.
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