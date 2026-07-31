Ουρές στα ακτοπλοϊκά πρακτορεία στην Τήνο από νωρίς το πρωί μετά το απαγορευτικό, δείτε βίντεο
Ουρές στα ακτοπλοϊκά πρακτορεία στην Τήνο από νωρίς το πρωί μετά το απαγορευτικό, δείτε βίντεο
Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, καθώς μέχρι στιγμής δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο από τον Πειραιά προς την Τήνο
Αυξημένη είναι από το πρωί της Παρασκευής η κίνηση στα ακτοπλοϊκά πρακτορεία της Τήνου, με πολλούς ταξιδιώτες να αναζητούν ενημέρωση για το αν και πότε θα πραγματοποιηθούν τα σημερινά δρομολόγια, μετά το απαγορευτικό απόπλου που βρίσκεται σε ισχύ λόγω των θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο.
Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, καθώς μέχρι στιγμής δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο από τον Πειραιά προς την Τήνο, ενώ δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνα για Τήνο.
Υπό κανονικές συνθήκες υπάρχουν προγραμματισμένα τα δρομολόγια από Τήνο για Ραφήνα με το ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. στις 14:00, CHAMPION JET 3 στις 19:30 και ANDROS QUEEN στις 22:05. Ωστόσο, η πραγματοποίησή τους δεν θεωρείται δεδομένη, καθώς όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.
Από Ραφήνα για Τήνο, υπάρχουν προγραμματισμένα τα δρομολόγια των Champion Jet 3 (17:00), Andros Queen (18:00) και Θεολόγος Π. (19:30).
Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των εταιρειών και να επικοινωνούν με τα πρακτορεία πριν μεταβούν στο λιμάνι, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές, καθυστερήσεις ή νέες ακυρώσεις δρομολογίων.
Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, καθώς μέχρι στιγμής δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο από τον Πειραιά προς την Τήνο, ενώ δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνα για Τήνο.
Υπό κανονικές συνθήκες υπάρχουν προγραμματισμένα τα δρομολόγια από Τήνο για Ραφήνα με το ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. στις 14:00, CHAMPION JET 3 στις 19:30 και ANDROS QUEEN στις 22:05. Ωστόσο, η πραγματοποίησή τους δεν θεωρείται δεδομένη, καθώς όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.
Από Ραφήνα για Τήνο, υπάρχουν προγραμματισμένα τα δρομολόγια των Champion Jet 3 (17:00), Andros Queen (18:00) και Θεολόγος Π. (19:30).
Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των εταιρειών και να επικοινωνούν με τα πρακτορεία πριν μεταβούν στο λιμάνι, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές, καθυστερήσεις ή νέες ακυρώσεις δρομολογίων.
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