Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 26χρονο στη Θεσσαλονίκη, η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 26χρονο στη Θεσσαλονίκη, η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα
Ένας 26χρονος έχασε τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης.
Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονος συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα του 26χρονου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός του αυτοκινήτου και σοβαρά ο οδηγός της μηχανής.
Ο 26χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και κατέληξε.
Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονος συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα του 26χρονου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός του αυτοκινήτου και σοβαρά ο οδηγός της μηχανής.
Ο 26χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και κατέληξε.
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