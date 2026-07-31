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Ριπές άνω των 100 χιλιομέτρων σήμερα και συναγερμός για πυρκαγιές, το σκηνικό τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου
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Ριπές άνω των 100 χιλιομέτρων σήμερα και συναγερμός για πυρκαγιές, το σκηνικό τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου

Βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ στην Αττική - Σε υψηλές τιμές θα διατηρηθεί ο υδράργυρος - Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια στο protothema.gr

Ριπές άνω των 100 χιλιομέτρων σήμερα και συναγερμός για πυρκαγιές, το σκηνικό τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου
Γιώργος Τσατραφύλλιας
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Μεγάλη προσοχή απαιτείται το επόμενο 48ωρο -σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια- καθώς τα πολύ ισχυρά μελτέμια, με ριπές που θα ξεπερνούν τα 100 km/h, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, διατηρούν σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

☀️Το σκηνικό του καιρού τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου

Πιο αναλυτικά, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται σήμερα, Παρασκευή (31/7) σε Αττική και Κύθηρα, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια και Σκύρο, βόρειο και νότιο Αιγαίο, Κρήτη, δυτική Ελλάδα, καθώς και σε Έβρο και Σαμοθράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτριοι στο Ιόνιο και ισχυροί έως θυελλώδεις στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, τους 37 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και τους 35 βαθμούς στα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη.

Ριπές άνω των 100 χιλιομέτρων σήμερα και συναγερμός για πυρκαγιές, το σκηνικό τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ.

Κλείσιμο
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός, ασθενείς άνεμοι στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.

Το Σάββατο, πρώτη ημέρα του Αυγούστου, τα μελτέμια θα διατηρηθούν ενισχυμένα, με σχεδόν αμείωτη ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο.

Από την Κυριακή, η εξασθένηση των ανέμων θα οδηγήσει σε νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου η ζέστη θα είναι ήπια και τα μελτέμια θα πνέουν έως 6 μποφόρ.
Γιώργος Τσατραφύλλιας
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