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ΥΠΕΘΑ: Υπογράφηκε η απόφαση για το επίδομα διοίκησης, ποιοι δικαιούνται έως 500 ευρώ τον μήνα
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ΥΠΕΘΑ: Υπογράφηκε η απόφαση για το επίδομα διοίκησης, ποιοι δικαιούνται έως 500 ευρώ τον μήνα

Για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικό επίδομα διοίκησης για το στρατιωτικό προσωπικό που επιλέγεται και υπηρετεί σε θέσεις ευθύνης

ΥΠΕΘΑ: Υπογράφηκε η απόφαση για το επίδομα διοίκησης, ποιοι δικαιούνται έως 500 ευρώ τον μήνα
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Με την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης την 30η Ιουλίου 2026 από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική, Θάνο Πετραλιά, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος διοίκησης σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτή θεσπίστηκε και συμπεριλήφθηκε στις προβλέψεις του νέου μισθολογίου, με τον νόμο του ΥΠΕΘΑ (ν.5265/2026).

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υλοποιεί με τον τρόπο αυτό μια ακόμη ουσιαστική δέσμευση της «Ατζέντας 2030», αναγνωρίζοντας και επιδοτώντας την αυξημένη διοικητική ευθύνη των στελεχών όλων των βαθμών, τα οποία ασκούν καθήκοντα διοίκησης στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικό επίδομα διοίκησης για το στρατιωτικό προσωπικό που επιλέγεται και υπηρετεί σε θέσεις ευθύνης, διοίκησης όλων των βαθμών και όλων των κατηγοριών. Το νέο επίδομα θα καταβληθεί σε περίπου 2.000 δικαιούχους, με ποσά που κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα διοίκησης. Από τους δικαιούχους, το 35% περίπου είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί, γεγονός που αναδεικνύει τη στόχευση του νέου επιδόματος, ώστε να αναγνωρίζεται η ευθύνη διοίκησης σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

Η απόφαση θα εφαρμοστεί για όλους τους δικαιούχους με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025, υλοποιώντας τη σταθερή δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της Κυβέρνησης, όπως αυτή διατυπώθηκε στις διατάξεις του ν.5265/2026.
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