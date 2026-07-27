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Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Συνελήφθη 46χρονη Γαλλίδα για επιθετική συμπεριφορά σε προσωπικό και επιβάτες πτήσης
Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Συνελήφθη 46χρονη Γαλλίδα για επιθετική συμπεριφορά σε προσωπικό και επιβάτες πτήσης
Επρόκειτο να πετάξει σε απευθείας πτήση από την Κρήτη προς το Παρίσι
Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Κυριακής (26/07) στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, λίγο πριν από την αναχώρηση πτήσης με προορισμό το Παρίσι.
Πρωταγωνίστρια του επεισοδίου ήταν μία 46χρονη Γαλλίδα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, επέδειξε επιθετική και απρεπή συμπεριφορά τόσο απέναντι σε επιβάτες όσο και προς το προσωπικό της πτήσης.
Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να ενημερωθούν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας.
Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της τάξης, ενώ η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη νόμιμη διαδικασία.
Πηγή: cretalive.gr
Πρωταγωνίστρια του επεισοδίου ήταν μία 46χρονη Γαλλίδα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, επέδειξε επιθετική και απρεπή συμπεριφορά τόσο απέναντι σε επιβάτες όσο και προς το προσωπικό της πτήσης.
Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να ενημερωθούν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας.
Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της τάξης, ενώ η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη νόμιμη διαδικασία.
Πηγή: cretalive.gr
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