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Συνελήφθη 29χρονος που έτρεχε με 208 χλμ στην Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων
Συνελήφθη 29χρονος που έτρεχε με 208 χλμ στην Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν τα 130 χλμ - Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Συνελήφθη από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής / ΓΑΔΑ 29χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με το ΙΧ του στη επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στην περιοχή των Μεγάρων με ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 29χρονος οδηγώντας αυτοκίνητο, κινούνταν με 208 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 130 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 29χρονος οδηγώντας αυτοκίνητο, κινούνταν με 208 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 130 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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