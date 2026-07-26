Πώς έγινε η καταδίωξη - θρίλερ στο Αντίρριο, δραπέτευσε πεζός αφού έσπασε διόδια και εμβόλισε περιπολικό
Πώς έγινε η καταδίωξη - θρίλερ στο Αντίρριο, δραπέτευσε πεζός αφού έσπασε διόδια και εμβόλισε περιπολικό
Ο ύποπτος για κλοπή ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα στην εθνική οδό, πέρασε ανάποδα από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και αναζητείται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις
Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα, όταν μία καταδίωξη που ξεκίνησε από την Κορινθία κατέληξε στο Αντίρριο, έπειτα από μια επικίνδυνη πορεία εκατοντάδων χιλιομέτρων.
Η υπόθεση ξεκίνησε όταν οι αστυνομικές Αρχές ενημερώθηκαν για κλοπή που είχε σημειωθεί στην περιοχή των Μεγάρων. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα του υπόπτου κοντά στην Κόρινθο και του έκαναν σήμα να σταματήσει, ωστόσο ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, αρνούμενος να συμμορφωθεί.
Ακολούθησε καταδίωξη στην εθνική οδό, με τον δράστη να οδηγεί με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο, πραγματοποιώντας ελιγμούς και αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.
Η καταδίωξη συνεχίστηκε στην Αχαΐα, όπου την επιχείρηση ανέλαβαν περιπολικά της Άμεσης Δράσης Πατρών, τα οποία ακολούθησαν το όχημα μέχρι τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.
Εκεί ο οδηγός προκάλεσε νέα αναστάτωση, καθώς εισήλθε στη γέφυρα από την αντίθετη κατεύθυνση, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς και εργαζόμενους. Στη συνέχεια έσπασε τη μπάρα των διοδίων και συνέχισε την πορεία του προς την Αιτωλοακαρνανία.
Στο μεταξύ, είχαν ενημερωθεί και οι αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής, οι οποίες, σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους από την Πάτρα, κατάφεραν να εγκλωβίσουν το όχημα σε αγροτική έκταση κοντά στο Αντίρριο.
Παρά τον εγκλωβισμό του, ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει εμβολίζοντας δύο φορές, με την όπισθεν, περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε πυροβολισμούς προς τα ελαστικά του αυτοκινήτου, προκειμένου να ακινητοποιήσουν το όχημα.
Τελικά, ο άνδρας εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή πεζός, εκμεταλλευόμενος τη μορφολογία της περιοχής.
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
πηγή: tempo24
Η υπόθεση ξεκίνησε όταν οι αστυνομικές Αρχές ενημερώθηκαν για κλοπή που είχε σημειωθεί στην περιοχή των Μεγάρων. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα του υπόπτου κοντά στην Κόρινθο και του έκαναν σήμα να σταματήσει, ωστόσο ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, αρνούμενος να συμμορφωθεί.
Ακολούθησε καταδίωξη στην εθνική οδό, με τον δράστη να οδηγεί με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο, πραγματοποιώντας ελιγμούς και αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.
Η καταδίωξη συνεχίστηκε στην Αχαΐα, όπου την επιχείρηση ανέλαβαν περιπολικά της Άμεσης Δράσης Πατρών, τα οποία ακολούθησαν το όχημα μέχρι τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.
Εκεί ο οδηγός προκάλεσε νέα αναστάτωση, καθώς εισήλθε στη γέφυρα από την αντίθετη κατεύθυνση, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς και εργαζόμενους. Στη συνέχεια έσπασε τη μπάρα των διοδίων και συνέχισε την πορεία του προς την Αιτωλοακαρνανία.
Στο μεταξύ, είχαν ενημερωθεί και οι αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής, οι οποίες, σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους από την Πάτρα, κατάφεραν να εγκλωβίσουν το όχημα σε αγροτική έκταση κοντά στο Αντίρριο.
Παρά τον εγκλωβισμό του, ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει εμβολίζοντας δύο φορές, με την όπισθεν, περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε πυροβολισμούς προς τα ελαστικά του αυτοκινήτου, προκειμένου να ακινητοποιήσουν το όχημα.
Τελικά, ο άνδρας εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή πεζός, εκμεταλλευόμενος τη μορφολογία της περιοχής.
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
πηγή: tempo24
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