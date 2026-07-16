Φύλλο και φτερό το σπίτι του 25χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, αποχώρησε η Αντιτρομοκρατική
ΕΛΛΑΔΑ
Εμπρηστική επίθεση Βάγια Νέστορα Θεσσαλονίκη Αντιτρομοκρατική

Φύλλο και φτερό το σπίτι του 25χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, αποχώρησε η Αντιτρομοκρατική

Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη των Αρχών για τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα

Φύλλο και φτερό το σπίτι του 25χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, αποχώρησε η Αντιτρομοκρατική
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Φύλλο και φτερό έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία το διαμέρισμα του 25χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη των Αρχών για την συγκεκριμένη υπόθεση. 

Ο 25χρονος συνελήφθη στην οδό Καλλιδρόμου στη Θεσσαλονίκη και από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (16/07), αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής ήταν στο διαμέρισμά του και αναζητούσαν πειστήρια και άλλα στοιχεία προκειμένου να ενισχύσουν τη δικογραφία. Τα ευρήματα που κατασχέθηκαν από το σπίτι του 25χρονου, θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση.

Ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο «επιχειρησιακό» ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη.

Οι δύο τελευταίοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα ως ορμητήριο και κρησφύγετο για την προετοιμασία και την εκτέλεση της εμπρηστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα.  Με τη νέα αυτή σύλληψη, οι συλληφθέντες για την υπόθεση ανέρχονται πλέον σε τέσσερις, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Δείτε βίντεο: 

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