Συνελήφθη και τέταρτο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
Συνελήφθη και τέταρτο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
Πρόκειται για το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο «επιχειρησιακό» ζευγάρι
Στη σύλληψη ενός 25χρονου στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
O νεαρός συνελήφθη στην οδό Καλλιδρόμου στη Θεσσαλονίκη και από νωρίς, αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής κάνουν φύλλο και φτερό το διαμέρισμα του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο «επιχειρησιακό» ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη.
Οι δύο τελευταίοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα ως ορμητήριο και κρησφύγετο για την προετοιμασία και την εκτέλεση της επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα.
Με τη νέα αυτή σύλληψη, οι συλληφθέντες για την υπόθεση ανέρχονται πλέον σε τέσσερις, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβώσουν τον ακριβή ρόλο του 25χρονου και τυχόν διασυνδέσεις του με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
O νεαρός συνελήφθη στην οδό Καλλιδρόμου στη Θεσσαλονίκη και από νωρίς, αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής κάνουν φύλλο και φτερό το διαμέρισμα του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο «επιχειρησιακό» ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη.
Οι δύο τελευταίοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα ως ορμητήριο και κρησφύγετο για την προετοιμασία και την εκτέλεση της επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα.
Με τη νέα αυτή σύλληψη, οι συλληφθέντες για την υπόθεση ανέρχονται πλέον σε τέσσερις, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβώσουν τον ακριβή ρόλο του 25χρονου και τυχόν διασυνδέσεις του με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
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