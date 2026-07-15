Προφυλακιστέος ο 24χρονος που φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα
Προφυλακιστέος ο 24χρονος που φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα
Ο νεαρός άνδρας οδηγείται στη φυλακή μετά την απολογία του στην ανακρίτρια
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 24χρονος που κατηγορείται μαζί με το επιχειρησιακό «ζευγάρι» για το δολοφονικό χτύπημα στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια, να τραυματιστεί η ίδια, ο πατέρας της και άλλοι δύο ένοικοι.
Ο 24χρονος έφτασε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ενώ τόσο το περασμένο Σάββατο (11/7) όσο και χτες (14/7) είχε ζητήσει και έλαβε προθεσμίες για να ετοιμάσει την απολογία του.
Το διαμέρισμα του 24χρονου στην οδό Παπαδιαμάντη, το επιχειρησιακό «ζευγάρι», μια 26χρονη κι ένας 29χρονος, το χρησιμοποίησε ως ορμητήριο αλλά και καταφύγιο, πριν και μετά την τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού στην πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Να σημειωθεί ότι το εν λόγω διαμέρισμα βρίσκεται σε απόσταση μόλις 230 μέτρων από την πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα
Ο 24χρονος -διαμέσου του δικηγόρου του- δηλώνει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην τρομοκρατική πράξη, ότι δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο που τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό και ότι είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος του στην οδό Παπαδιαμάνη σε φιλικά του πρόσωπα.
Υπενθυμίζεται ότι η 26χρονη και ο 29χρονος απολογήθηκαν χτες με υπόμνημα αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες, δήλωσαν ότι πρόκειται για σκευωρία των αρχών εναντίον τους και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Αμφότεροι κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.
Ο 24χρονος έφτασε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ενώ τόσο το περασμένο Σάββατο (11/7) όσο και χτες (14/7) είχε ζητήσει και έλαβε προθεσμίες για να ετοιμάσει την απολογία του.
Το διαμέρισμα του 24χρονου στην οδό Παπαδιαμάντη, το επιχειρησιακό «ζευγάρι», μια 26χρονη κι ένας 29χρονος, το χρησιμοποίησε ως ορμητήριο αλλά και καταφύγιο, πριν και μετά την τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού στην πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Να σημειωθεί ότι το εν λόγω διαμέρισμα βρίσκεται σε απόσταση μόλις 230 μέτρων από την πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα
Ο 24χρονος -διαμέσου του δικηγόρου του- δηλώνει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην τρομοκρατική πράξη, ότι δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο που τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό και ότι είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος του στην οδό Παπαδιαμάνη σε φιλικά του πρόσωπα.
Υπενθυμίζεται ότι η 26χρονη και ο 29χρονος απολογήθηκαν χτες με υπόμνημα αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες, δήλωσαν ότι πρόκειται για σκευωρία των αρχών εναντίον τους και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Αμφότεροι κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.
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