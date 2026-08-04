Τροχαίο δυστύχημα στη Λακωνία: Νεκρή 29χρονη οδηγός, ανετράπη το αυτοκίνητό της
ΕΛΛΑΔΑ
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Τροχαίο δυστύχημα στη Λακωνία: Νεκρή 29χρονη οδηγός, ανετράπη το αυτοκίνητό της

Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και απεγκλώβισαν τη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο των Μολάων

Τροχαίο δυστύχημα στη Λακωνία: Νεκρή 29χρονη οδηγός, ανετράπη το αυτοκίνητό της
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (4/8) στην εθνική οδό Σπάρτης-Μονεμβασιάς στο ύψος της Απιδέας, στη Λακωνία, καθώς μία 29χρονη έχασε τη ζωή της μετά από ανατροπή αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το αυτοκίνητο της νεαρής φέρεται να εξετράπη της πορείας του και να ανετράπη με αποτέλεσμα η οδηγός του οχήματος να εγκλωβιστεί και τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και απεγκλώβισαν τη γυναίκα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο των Μολάων, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. 

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίο δυστυχήματος.

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