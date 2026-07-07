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«Βράζει» η δυτική Ευρώπη, έρχονται 39άρια και στην Ελλάδα, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
«Βράζει» η δυτική Ευρώπη, έρχονται 39άρια και στην Ελλάδα, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Η δυτική Ευρώπη «ψήνεται» από νέο κύμα ακραίας ζέστης, ενώ στην Ελλάδα η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά έως τους 38-39°C, χωρίς όμως συνθήκες καύσωνα λόγω των ισχυρών βοριάδων
Νέο κύμα καύσωνα με ακραίες θερμοκρασίες πλήττει για ακόμη μία φορά τη δυτική Ευρώπη. Στη χώρα μας, αν και η ζέστη θα ενταθεί προς το τέλος της εβδομάδας, τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο λειτουργούν ως φυσικό «ανάχωμα», αποτρέποντας την εκδήλωση καύσωνα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα φτάσουν έως τα 4 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.
Την Τετάρτη και την Πέμπτη η περιορισμένη απογευματινή αστάθεια θα διατηρηθεί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Από την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο, οι άνεμοι δεν θα αλλάξουν σημαντικά και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, φτάνοντας τοπικά στο τέλος της εβδομάδας τους 38 με 39 βαθμούς.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα φτάσουν έως τα 4 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.
Την Τετάρτη και την Πέμπτη η περιορισμένη απογευματινή αστάθεια θα διατηρηθεί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Από την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο, οι άνεμοι δεν θα αλλάξουν σημαντικά και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, φτάνοντας τοπικά στο τέλος της εβδομάδας τους 38 με 39 βαθμούς.
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