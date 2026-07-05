Στα Σύβοτα το mega yacht του ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι σεΐχη Μανσούρ, αξίας 600 εκατ. δολαρίων
ΕΛΛΑΔΑ
Σύβοτα Σκάφος Γιότ Σεΐχης Μανσούρ Θεσπρωτία

Στα Σύβοτα το mega yacht του ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι σεΐχη Μανσούρ, αξίας 600 εκατ. δολαρίων

Μαζί με το γιγαντιαίο γιο των 160 μέτρων, υπάρχει και ένα ακόμα υπερπολυτελές βοηθητικό σκάφος 136 μέτρων και αξίας 400 εκατ. δολαρίων ιδιοκτησίας του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Στα Σύβοτα το mega yacht του ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι σεΐχη Μανσούρ, αξίας 600 εκατ. δολαρίων
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Δύο super yacht βρίσκονται αυτές τις ημέρες στα Σύβοτα και φυσικά δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα. 

Πρόκειται αρχικά για το εντυπωσιακό mega yacht «BLUE», το οποίο συνδέεται με τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του Presidential Court των ΗΑΕ.
The Mega Yacht Everyone's Talking About | Motor Yacht Blue

Ο σεΐχης Μανσούρ είναι ιδιαίτερα γνωστός και στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, καθώς είναι ο ισχυρός άνδρας πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι, μέσω της City Football Group, του ομίλου που ελέγχει τον αγγλικό σύλλογο και αρκετές ακόμα ομάδες στον κόσμο.
Lürssen Yachts - Building BLUE

Το BLUE θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα και ακριβότερα yachts στον κόσμο. Έχει μήκος περίπου 160 μέτρα, μπορεί να φιλοξενήσει δεκάδες επισκέπτες και διαθέτει πλήρωμα που φτάνει τα 80 άτομα. Η εκτιμώμενη αξία του, σύμφωνα με διεθνείς αναφορές του χώρου των superyachts, ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια δολάρια.

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Μαζί βρίσκεται και το «FLYING FOX», το οποίο εμφανίζεται ως συνοδευτικό σκάφος στην παρουσία του βασικού mega yacht στα Σύβοτα. Ο σεΐχης Μανσούρ δηλαδή, έχει... δύο mega yacht ταυτόχρονα στα ταξίδια του. Το «Flying Fox» είναι επίσης ένα υπερπολυτελές yacht, μήκους 136 μέτρων, με δυνατότητα φιλοξενίας επισκεπτών υψηλού επιπέδου και πλήρωμα έως 55 άτομα. Η αξία του υπολογίζεται περίπου στα 400 εκατομμύρια δολάρια.
Flying Fox | Inside the Worlds Biggest Charter Yacht


Η άφιξη των δύο σκαφών στα Σύβοτα προκάλεσε εύλογα το ενδιαφέρον κατοίκων, επισκεπτών και επαγγελματιών της περιοχής. Δεν πρόκειται απλώς για πολυτελή yachts, αλλά για πραγματικά πλωτά «παλάτια», που παραπέμπουν στον κόσμο της διεθνούς πολιτικής, επιχειρηματικής και αθλητικής ελίτ.
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