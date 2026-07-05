Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Στα Σύβοτα το mega yacht του ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι σεΐχη Μανσούρ, αξίας 600 εκατ. δολαρίων
Στα Σύβοτα το mega yacht του ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι σεΐχη Μανσούρ, αξίας 600 εκατ. δολαρίων
Μαζί με το γιγαντιαίο γιο των 160 μέτρων, υπάρχει και ένα ακόμα υπερπολυτελές βοηθητικό σκάφος 136 μέτρων και αξίας 400 εκατ. δολαρίων ιδιοκτησίας του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Δύο super yacht βρίσκονται αυτές τις ημέρες στα Σύβοτα και φυσικά δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα.
Πρόκειται αρχικά για το εντυπωσιακό mega yacht «BLUE», το οποίο συνδέεται με τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του Presidential Court των ΗΑΕ.
Ο σεΐχης Μανσούρ είναι ιδιαίτερα γνωστός και στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, καθώς είναι ο ισχυρός άνδρας πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι, μέσω της City Football Group, του ομίλου που ελέγχει τον αγγλικό σύλλογο και αρκετές ακόμα ομάδες στον κόσμο.
Το BLUE θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα και ακριβότερα yachts στον κόσμο. Έχει μήκος περίπου 160 μέτρα, μπορεί να φιλοξενήσει δεκάδες επισκέπτες και διαθέτει πλήρωμα που φτάνει τα 80 άτομα. Η εκτιμώμενη αξία του, σύμφωνα με διεθνείς αναφορές του χώρου των superyachts, ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια δολάρια.
Μαζί βρίσκεται και το «FLYING FOX», το οποίο εμφανίζεται ως συνοδευτικό σκάφος στην παρουσία του βασικού mega yacht στα Σύβοτα. Ο σεΐχης Μανσούρ δηλαδή, έχει... δύο mega yacht ταυτόχρονα στα ταξίδια του. Το «Flying Fox» είναι επίσης ένα υπερπολυτελές yacht, μήκους 136 μέτρων, με δυνατότητα φιλοξενίας επισκεπτών υψηλού επιπέδου και πλήρωμα έως 55 άτομα. Η αξία του υπολογίζεται περίπου στα 400 εκατομμύρια δολάρια.
Η άφιξη των δύο σκαφών στα Σύβοτα προκάλεσε εύλογα το ενδιαφέρον κατοίκων, επισκεπτών και επαγγελματιών της περιοχής. Δεν πρόκειται απλώς για πολυτελή yachts, αλλά για πραγματικά πλωτά «παλάτια», που παραπέμπουν στον κόσμο της διεθνούς πολιτικής, επιχειρηματικής και αθλητικής ελίτ.
Πρόκειται αρχικά για το εντυπωσιακό mega yacht «BLUE», το οποίο συνδέεται με τον σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του Presidential Court των ΗΑΕ.
Ο σεΐχης Μανσούρ είναι ιδιαίτερα γνωστός και στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, καθώς είναι ο ισχυρός άνδρας πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι, μέσω της City Football Group, του ομίλου που ελέγχει τον αγγλικό σύλλογο και αρκετές ακόμα ομάδες στον κόσμο.
Το BLUE θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα και ακριβότερα yachts στον κόσμο. Έχει μήκος περίπου 160 μέτρα, μπορεί να φιλοξενήσει δεκάδες επισκέπτες και διαθέτει πλήρωμα που φτάνει τα 80 άτομα. Η εκτιμώμενη αξία του, σύμφωνα με διεθνείς αναφορές του χώρου των superyachts, ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια δολάρια.
Μαζί βρίσκεται και το «FLYING FOX», το οποίο εμφανίζεται ως συνοδευτικό σκάφος στην παρουσία του βασικού mega yacht στα Σύβοτα. Ο σεΐχης Μανσούρ δηλαδή, έχει... δύο mega yacht ταυτόχρονα στα ταξίδια του. Το «Flying Fox» είναι επίσης ένα υπερπολυτελές yacht, μήκους 136 μέτρων, με δυνατότητα φιλοξενίας επισκεπτών υψηλού επιπέδου και πλήρωμα έως 55 άτομα. Η αξία του υπολογίζεται περίπου στα 400 εκατομμύρια δολάρια.
Η άφιξη των δύο σκαφών στα Σύβοτα προκάλεσε εύλογα το ενδιαφέρον κατοίκων, επισκεπτών και επαγγελματιών της περιοχής. Δεν πρόκειται απλώς για πολυτελή yachts, αλλά για πραγματικά πλωτά «παλάτια», που παραπέμπουν στον κόσμο της διεθνούς πολιτικής, επιχειρηματικής και αθλητικής ελίτ.
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