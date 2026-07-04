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Πιερία: Αναποδογύρισε σκάφος με Σέρβους τουρίστες, δείτε βίντεο
Πιερία: Αναποδογύρισε σκάφος με Σέρβους τουρίστες, δείτε βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα Λιμενικοί, ενώ το σκάφος ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια στην ακτή
Σε περιπέτεια -ευτυχώς με αίσιο τέλος- κατέληξε μια βόλτα με σκάφος για τρεις Σέρβους τουρίστες στην Ολυμπιακή Ακτή της Πιερίας.
Οι τρεις Σέρβοι τουρίστες, δύο ενήλικες κι ένας ανήλικος, αποφάσισαν χτες το πρωί να κάνουν βόλτα με το σκάφος στην θαλάσσια περιοχή όταν για άγνωστη -μέχρι στιγμής- αιτία, το σκάφος αναποδογύρισε με αποτέλεσμα και οι τρεις να βρεθούν στο νερό.
Οι τρεις Σέρβοι άρχισαν να καλούν σε βοήθεια ενώ δίπλα τους έπλεε αναποδογυρισμένο το σκάφος τους.
Ένας ναυαγοσώστης που βρισκόταν στον Πύργο 17 της Ολυμπιακής Ακτής αντιλήφθηκε την ανατροπή του σκάφους και μέσω ασυρμάτου ειδοποίησε ναυαγοσωστικό σκάφος που, ευτυχώς έπλεε σε κοντινή απόσταση, έσπευσε και περισυνέλεξε με ασφάλεια τους δυο από τους τρεις ναυαγούς και τους επιβίβασε στο ναυαγοσωστικό σκάφος.
Ο τρίτος που ήταν και ο ιδιοκτήτης του σκάφους αρνήθηκε να επιβιβαστεί λέγοντας ότι δεν επιθυμούσε να το εγκαταλείψει.
Οι ναυαγοσώστες με το σκάφος αποβίβασαν με ασφάλεια τους δύο Σέρβους στην ακτή και στην συνέχεια έσπευσαν και πάλι στο σημείο του συμβάντος όπου ο ιδιοκτήτης του σκάφους προσπάθησε να το επαναφέρει σε ορθή θέση, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και ζήτησε τη συνδρομή του ναυαγοσωστικού πληρώματος για τη ρυμούλκησή του. Να σημειωθεί ότι στο σημείο έσπευσαν άμεσα και Λιμενικοί ενώ το σκάφος ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια στην ακτή.
Το Γ' ΛΤ Σκάλας Κατερίνης διενεργεί έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.
Οι τρεις Σέρβοι τουρίστες, δύο ενήλικες κι ένας ανήλικος, αποφάσισαν χτες το πρωί να κάνουν βόλτα με το σκάφος στην θαλάσσια περιοχή όταν για άγνωστη -μέχρι στιγμής- αιτία, το σκάφος αναποδογύρισε με αποτέλεσμα και οι τρεις να βρεθούν στο νερό.
Οι τρεις Σέρβοι άρχισαν να καλούν σε βοήθεια ενώ δίπλα τους έπλεε αναποδογυρισμένο το σκάφος τους.
Βίντεο από το σημείο
Ένας ναυαγοσώστης που βρισκόταν στον Πύργο 17 της Ολυμπιακής Ακτής αντιλήφθηκε την ανατροπή του σκάφους και μέσω ασυρμάτου ειδοποίησε ναυαγοσωστικό σκάφος που, ευτυχώς έπλεε σε κοντινή απόσταση, έσπευσε και περισυνέλεξε με ασφάλεια τους δυο από τους τρεις ναυαγούς και τους επιβίβασε στο ναυαγοσωστικό σκάφος.
Ο τρίτος που ήταν και ο ιδιοκτήτης του σκάφους αρνήθηκε να επιβιβαστεί λέγοντας ότι δεν επιθυμούσε να το εγκαταλείψει.
Οι ναυαγοσώστες με το σκάφος αποβίβασαν με ασφάλεια τους δύο Σέρβους στην ακτή και στην συνέχεια έσπευσαν και πάλι στο σημείο του συμβάντος όπου ο ιδιοκτήτης του σκάφους προσπάθησε να το επαναφέρει σε ορθή θέση, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και ζήτησε τη συνδρομή του ναυαγοσωστικού πληρώματος για τη ρυμούλκησή του. Να σημειωθεί ότι στο σημείο έσπευσαν άμεσα και Λιμενικοί ενώ το σκάφος ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια στην ακτή.
Το Γ' ΛΤ Σκάλας Κατερίνης διενεργεί έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.
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