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Χειροπέδες σε δύο άτομα για διακίνηση κάνναβης στην Αθήνα, βρέθηκαν πάνω από 1,4 κιλά ναρκωτικών στο πορτμπαγκάζ
Χειροπέδες σε δύο άτομα για διακίνηση κάνναβης στην Αθήνα, βρέθηκαν πάνω από 1,4 κιλά ναρκωτικών στο πορτμπαγκάζ
Είχε προηγηθεί έλεγχος από αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης σε αυτοκίνητο που κρίθηκε ύποπτο
Σε επιχείρηση της Άμεσης Δράσης συνελήφθησαν μεταμεσονύχτιες ώρες της 24ης Ιουνίου στην Αθήνα δύο άτομα, ένας 28χρονος αλλοδαπός και ένας 27χρονος, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης εντόπισαν όχημα το οποίο κρίθηκε ύποπτο και προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά την έρευνα, στο χώρο των αποσκευών βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης που ξεπερνούσε το 1 κιλό και συγκεκριμένα 1.412 γραμμάρια, καθώς και χρηματικό ποσό ύψους 1.070 ευρώ.
Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν επιτόπου και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία.
Ακολούθησε έρευνα σε οικία, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον ευρήματα, μεταξύ των οποίων 93 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, 50 ναρκωτικά δισκία, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τρίφτης, καθώς και μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» και σουγιάς.
Σημαντικό εύρημα αποτέλεσε επίσης τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις που περιείχαν ονόματα και χρηματικά ποσά, καθώς και πινακίδες κυκλοφορίας για τις οποίες είχε δηλωθεί απώλεια.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης εντόπισαν όχημα το οποίο κρίθηκε ύποπτο και προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά την έρευνα, στο χώρο των αποσκευών βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης που ξεπερνούσε το 1 κιλό και συγκεκριμένα 1.412 γραμμάρια, καθώς και χρηματικό ποσό ύψους 1.070 ευρώ.
Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν επιτόπου και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία.
Ακολούθησε έρευνα σε οικία, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον ευρήματα, μεταξύ των οποίων 93 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, 50 ναρκωτικά δισκία, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τρίφτης, καθώς και μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» και σουγιάς.
Σημαντικό εύρημα αποτέλεσε επίσης τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις που περιείχαν ονόματα και χρηματικά ποσά, καθώς και πινακίδες κυκλοφορίας για τις οποίες είχε δηλωθεί απώλεια.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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