Ποινή κάθειρξης 10 ετών στον 55χρονο για τη δολοφονία της Τζιν Χάνλον στην Κρήτη
Ποινή κάθειρξης 10 ετών στον 55χρονο για τη δολοφονία της Τζιν Χάνλον στην Κρήτη
Η ετυμηγορία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λασιθίου, 17 χρόνια μετά τον εντοπισμό της σορού της γυναίκας στο λιμάνι του Ηρακλείου - Ξέσπασαν σε κλάματα τα παιδιά της στο άκουσμα της απόφασης
Ομόφωνα ένοχος, με μειωμένο καταλογισμό, κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου o 55χρονος (σήμερα) κατηγορούμενος για την δολοφονία, τον Μάρτιο του 2009, της Βρετανίδας Τζιν Χάνλον, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί τότε να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να επιβληθεί στον κατηγορούμενο ποινή κάθειρξης 10 ετών, σύμφωνα με το cretalive.gr. Μειοψήφησαν οι τακτικοί δικαστές που είχαν την άποψη ότι έπρεπε να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 8 ετών.
Το Δικαστήριο συντάχθηκε με την πρόταση της εισαγγελέως η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τον όρο της παρακολούθησής του, μια φορά τον μήνα, στην ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ. Όπως αποφασίστηκε, κάθε μήνα θα συντάσσεται ψυχιατρική έκθεση για τον 55χρονο, η οποία και θα αποστέλλεται, με επιμέλεια της κλινικής, στην εισαγγελία Λασιθίου.
Στο άκουσμα της απόφασης του Δικαστηρίου, τα παιδιά της άτυχης γυναίκας ξέσπασαν σε κλάματα και άρχισαν να αγκαλιάζονται. Μάλιστα, ένα από τα αδέρφια κρατούσε στα χέρια του ένα λούτρινο ζωάκι, που ανήκε στη μητέρα του.
Νωρίτερα η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή του κατηγορούμενου, τονίζοντας ότι «ήρθε η ώρα για τη δικαίωση της Χάνλον, 17 χρόνια μετά», εκφράζοντας τη βεβαιότητά της ότι από το σύνολο της δικογραφίας και κυρίως από την απολογία του προέκυπτε πως ήταν ο δράστης της ανθρωποκτονίας.
Η εισαγγελική λειτουργός είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση «περίεργη», επισημαίνοντας ότι μόνο το γεγονός πως έφθασε στο ακροατήριο 17 χρόνια μετά τον θάνατο της άτυχης γυναίκας καταδεικνύει την ιδιαιτερότητά της.
Παράλληλα είχε αναφερθεί εκτενώς στη σχέση των δύο και στο ψυχιατρικό ιστορικό του κατηγορούμενου, υποστηρίζοντας ότι είχε διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή και ότι η απόρριψη από την Τζιν Χάνλον τον οδήγησε σε εμμονική συμπεριφορά και τελικά στην εγκληματική πράξη.
Στην αγόρευσή του, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Απόστολος Ξυριτάκης, είχε ζητήσει επίσης την καταδίκη του 55χρονου, τονίζοντας ότι, παρά το γεγονός πως δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο τρόπος τέλεσης του εγκλήματος λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η σορός, τα στοιχεία της δικογραφίας, οι καταθέσεις και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη συνθέτουν μια σαφή εικόνα για την υπόθεση.
Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος του κατηγορουμένου Γιώργος Αθάνατος είχε ζητήσει την απαλλαγή του εντολέα του, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να θεμελιώνουν την ενοχή του πέραν πάσης αμφιβολίας. Είχε κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην έρευνα των αρχών, ενώ είχε υποστηρίξει ότι η εισαγγελική πρόταση βασίστηκε σε υποθέσεις και όχι σε αδιάσειστες αποδείξεις.
Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να επιβληθεί στον κατηγορούμενο ποινή κάθειρξης 10 ετών, σύμφωνα με το cretalive.gr. Μειοψήφησαν οι τακτικοί δικαστές που είχαν την άποψη ότι έπρεπε να επιβληθεί ποινή κάθειρξης 8 ετών.
Το Δικαστήριο συντάχθηκε με την πρόταση της εισαγγελέως η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τον όρο της παρακολούθησής του, μια φορά τον μήνα, στην ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ. Όπως αποφασίστηκε, κάθε μήνα θα συντάσσεται ψυχιατρική έκθεση για τον 55χρονο, η οποία και θα αποστέλλεται, με επιμέλεια της κλινικής, στην εισαγγελία Λασιθίου.
Στο άκουσμα της απόφασης του Δικαστηρίου, τα παιδιά της άτυχης γυναίκας ξέσπασαν σε κλάματα και άρχισαν να αγκαλιάζονται. Μάλιστα, ένα από τα αδέρφια κρατούσε στα χέρια του ένα λούτρινο ζωάκι, που ανήκε στη μητέρα του.
Νωρίτερα η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή του κατηγορούμενου, τονίζοντας ότι «ήρθε η ώρα για τη δικαίωση της Χάνλον, 17 χρόνια μετά», εκφράζοντας τη βεβαιότητά της ότι από το σύνολο της δικογραφίας και κυρίως από την απολογία του προέκυπτε πως ήταν ο δράστης της ανθρωποκτονίας.
Η εισαγγελική λειτουργός είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση «περίεργη», επισημαίνοντας ότι μόνο το γεγονός πως έφθασε στο ακροατήριο 17 χρόνια μετά τον θάνατο της άτυχης γυναίκας καταδεικνύει την ιδιαιτερότητά της.
Παράλληλα είχε αναφερθεί εκτενώς στη σχέση των δύο και στο ψυχιατρικό ιστορικό του κατηγορούμενου, υποστηρίζοντας ότι είχε διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή και ότι η απόρριψη από την Τζιν Χάνλον τον οδήγησε σε εμμονική συμπεριφορά και τελικά στην εγκληματική πράξη.
Στην αγόρευσή του, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Απόστολος Ξυριτάκης, είχε ζητήσει επίσης την καταδίκη του 55χρονου, τονίζοντας ότι, παρά το γεγονός πως δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο τρόπος τέλεσης του εγκλήματος λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η σορός, τα στοιχεία της δικογραφίας, οι καταθέσεις και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη συνθέτουν μια σαφή εικόνα για την υπόθεση.
Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος του κατηγορουμένου Γιώργος Αθάνατος είχε ζητήσει την απαλλαγή του εντολέα του, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να θεμελιώνουν την ενοχή του πέραν πάσης αμφιβολίας. Είχε κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην έρευνα των αρχών, ενώ είχε υποστηρίξει ότι η εισαγγελική πρόταση βασίστηκε σε υποθέσεις και όχι σε αδιάσειστες αποδείξεις.
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