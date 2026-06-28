Υπόθεση Τζιν Χάνλον: Ξεκινά η δίκη 17 χρόνια μετά τον θάνατό της στην Κρήτη
Υπόθεση Τζιν Χάνλον: Ξεκινά η δίκη 17 χρόνια μετά τον θάνατό της στην Κρήτη
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσει ο πρώην σύντροφός της
Δεκαεπτά χρόνια μετά, η υπόθεση της 54χρονης Βρετανίδας Τζιν Χάνλον που είχε βρεθεί νεκρή σε θαλάσσια περιοχή στο Ηράκλειο Κρήτης, φτάνει στις δικαστικές αίθουσες.
Την ερχόμενη Τρίτη (30/6) έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου, σύμφωνα με το neakriti.gr. Κομβικό ρόλο για την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο έπαιξαν νέα, κρίσιμα στοιχεία: το ημερολόγιο της Τζιν, οι αντιφάσεις στις οποίες φέρεται να υπέπεσε ο κατηγορούμενος, αλλά και ευρήματα ιδιωτικού ερευνητή.
Για τους γιους της Jean, Michael, Robert και David Porter, αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα βήμα προς τη λύτρωση. «Ήμασταν συντετριμμένοι και αγχωμένοι για το ενδεχόμενο αναβολής για μήνες, ειδικά όταν έχεις προετοιμαστεί ψυχολογικά τόσο πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο γιος της, Michael.
Υπενθυμίζεται ότι η σορός της Τζιν είχε εντοπιστεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου τον Μάρτιο του 2009. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσει ο πρώην σύντροφός της.
Η δίκη ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την προηγούμενη Παρασκευή. Ωστόσο, μετά τον ορισμό συνηγόρου υπεράσπισης για τον 55χρονο, υποβλήθηκε αίτημα αναβολής, προκειμένου να μελετηθεί η δικογραφία.
Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι όλα τα μέλη της οικογένειας της Χάνλον έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη για τη διαδικασία, αποφάσισε να δώσει προθεσμία τεσσάρων ημερών και να ορίσει την έναρξη της δίκης για την ερχόμενη Τρίτη.
Την ερχόμενη Τρίτη (30/6) έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου, σύμφωνα με το neakriti.gr. Κομβικό ρόλο για την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο έπαιξαν νέα, κρίσιμα στοιχεία: το ημερολόγιο της Τζιν, οι αντιφάσεις στις οποίες φέρεται να υπέπεσε ο κατηγορούμενος, αλλά και ευρήματα ιδιωτικού ερευνητή.
Για τους γιους της Jean, Michael, Robert και David Porter, αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα βήμα προς τη λύτρωση. «Ήμασταν συντετριμμένοι και αγχωμένοι για το ενδεχόμενο αναβολής για μήνες, ειδικά όταν έχεις προετοιμαστεί ψυχολογικά τόσο πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του ο γιος της, Michael.
Υπενθυμίζεται ότι η σορός της Τζιν είχε εντοπιστεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου τον Μάρτιο του 2009. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσει ο πρώην σύντροφός της.
Η δίκη ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την προηγούμενη Παρασκευή. Ωστόσο, μετά τον ορισμό συνηγόρου υπεράσπισης για τον 55χρονο, υποβλήθηκε αίτημα αναβολής, προκειμένου να μελετηθεί η δικογραφία.
Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι όλα τα μέλη της οικογένειας της Χάνλον έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη για τη διαδικασία, αποφάσισε να δώσει προθεσμία τεσσάρων ημερών και να ορίσει την έναρξη της δίκης για την ερχόμενη Τρίτη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα