Διασώθηκε 66χρονη περιπατήτρια που τραυματίστηκε στον Όλυμπο, δείτε βίντεο
Διασώθηκε 66χρονη περιπατήτρια που τραυματίστηκε στον Όλυμπο, δείτε βίντεο
Η γυναίκα τραυματίστηκε σε μονοπάτι πάνω από τα 2.000 μέτρα - Οι πυροσβέστες τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο στη θέση Πριόνια, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης 66χρονης περιπατήτριας στον Όλυμπο, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η επιχείρηση ξεκίνησε χθες, λίγο μετά τις 16:00, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τραυματισμένη γυναίκα σε ορειβατικό μονοπάτι κοντά στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» (Ζολώτας), σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων.
Η 66χρονη, μέλος ομάδας τεσσάρων ατόμων, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή. Μετά από κλήση στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, κινητοποιήθηκαν άμεσα 12 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κατερίνης και Λιτοχώρου, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.
Οι πυροσβέστες εντόπισαν και προσέγγισαν την τραυματισμένη περιπατήτρια, την οποία μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο στη θέση Πριόνια. Εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της σε υγειονομική μονάδα.
Στην επιχείρηση συνέδραμε και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.
Η επιχείρηση ξεκίνησε χθες, λίγο μετά τις 16:00, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τραυματισμένη γυναίκα σε ορειβατικό μονοπάτι κοντά στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» (Ζολώτας), σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων.
Η 66χρονη, μέλος ομάδας τεσσάρων ατόμων, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή. Μετά από κλήση στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, κινητοποιήθηκαν άμεσα 12 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κατερίνης και Λιτοχώρου, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.
Οι πυροσβέστες εντόπισαν και προσέγγισαν την τραυματισμένη περιπατήτρια, την οποία μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο στη θέση Πριόνια. Εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της σε υγειονομική μονάδα.
Στην επιχείρηση συνέδραμε και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.
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