Διασώθηκε 66χρονη περιπατήτρια που τραυματίστηκε στον Όλυμπο, δείτε βίντεο

Η γυναίκα τραυματίστηκε σε μονοπάτι πάνω από τα 2.000 μέτρα - Οι πυροσβέστες τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο στη θέση Πριόνια, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ