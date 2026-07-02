Θεσσαλονίκη: Η στιγμή των δύο διαδοχικών εκρήξεων στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, δείτε βίντεο

Στο μεταξύ, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να νοσηλεύονται τέσσερα άτομα μετά την εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.Ο Παναγιώτης Νέστορας,. Μία ακόμα κάτοικος της πολυκατοικίας μεταφέρθηκε στην καρδιολογική κλινική γιατί αντιμετωπίζει κάποιο καρδιολογικό θέμα λόγω του στρες και του άγχος που βίωσε από αυτή την κατάσταση που αντίκρισε με την φωτιά.Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αφροδίτη Νέστορα είναι πιθανό να μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, καθώς φέρει εκτεταμένα τραύματα.