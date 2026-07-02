Θεσσαλονίκη: Η στιγμή των δύο διαδοχικών εκρήξεων στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη: Η στιγμή των δύο διαδοχικών εκρήξεων στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, δείτε βίντεο
Στο οπτικό υλικό διακρίνεται η λάμψη της πρώτης έκρηξης ενώ 15 δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνεται μια δεύτερη, πολύ πιο ισχυρή, με τη φωτιά να καίει τα οχήματα που βρίσκονταν στην πιλοτή
Η στιγμή της σφοδρής έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, στην πολυκατοικία όπου διέμενε η Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της, στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα η 72χρονη μητέρα της να τραυματιστεί σοβαρά και να αφήσει την τελευταία της πνοή ώρες αργότερα στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας της περιοχής.
Στο οπτικό υλικό διακρίνεται η λάμψη της πρώτης έκρηξης ενώ 15 δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνεται μια δεύτερη, πολύ πιο ισχυρή, με τη φωτιά να καίει τα οχήματα που βρίσκονταν στην πιλοτή και τις φλόγες να φτάνουν στους πρώτους ορόφους της πολυκατοικίας.
Σε άλλα βίντεο από τη περιοχή καταγράφεται η αναστάτωση που επικράτησε μετά από τις δυνατές εκρήξεις με ανθρώπους να καλούν έντρομοι στην πυροσβεστική.
Μια ημέρα μετά την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Γραβιάς και Κίμωνος Βόγα εξακολουθούν να υπάρχουν αποκαΐδια και έντονη οσμή καμένου. Είναι χαρακτηριστικές, άλλωστε, οι εικόνες που καταγράφει το protothema.gr και θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο καθώς στην πιλοτή τα πλαστικά στοιχεία των «χελωνών» φυσικού αερίου έχουν λιώσει από τη φωτιά, τα τζάμια της εισόδου είναι σπασμένα, έχουν υποχωρήσει σοβάδες κ.α. Στην πιλοτή υπάρχουν ακόμα τα καμένα αυτοκίνητα και η μοτοσυκλέτα, τα οχήματα που τυλίχτηκαν στις φλόγες όταν έγινε η έκρηξη.
Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας είναι συγκλονισμένοι τόσο από τις στιγμές τρόμου που έζησαν όσο και από την τραγική κατάληξη με τον θάνατο της 72χρονης γυναίκας.
«Ξύπνησα από την έκρηξη, όταν έσκασε το πρώτο γκαζάκι. Βγήκα έξω να δω τι συμβαίνει και είδα τις φλόγες. Κάλεσα στην πυροσβεστική και είχαν ήδη ενημερωθεί», αναφέρει κάτοικος του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας. Μάλιστα, ο ίδιος παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην 72χρονη μόλις η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
«Έβαλα τη κυρία μέσα στο διαμέρισμα μου μαζί με τους πυροσβέστες και τις έδωσα τις πρώτες βοήθειες. Μάσκα, νερό και οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν. Ήταν σοκαρισμένη, δεν παρατήρησα για τα εγκαύματα ήταν βράδυ και δεν υπήρχαν φώτα. Σίγουρα όμως θα υπήρχαν καθώς όπως άκουσα προσπάθησαν με την κυρία Νεστορα να σβήσουν τη φωτιά», είπε.
Στο οπτικό υλικό διακρίνεται η λάμψη της πρώτης έκρηξης ενώ 15 δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνεται μια δεύτερη, πολύ πιο ισχυρή, με τη φωτιά να καίει τα οχήματα που βρίσκονταν στην πιλοτή και τις φλόγες να φτάνουν στους πρώτους ορόφους της πολυκατοικίας.
Σε άλλα βίντεο από τη περιοχή καταγράφεται η αναστάτωση που επικράτησε μετά από τις δυνατές εκρήξεις με ανθρώπους να καλούν έντρομοι στην πυροσβεστική.
Μια ημέρα μετά την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Γραβιάς και Κίμωνος Βόγα εξακολουθούν να υπάρχουν αποκαΐδια και έντονη οσμή καμένου. Είναι χαρακτηριστικές, άλλωστε, οι εικόνες που καταγράφει το protothema.gr και θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο καθώς στην πιλοτή τα πλαστικά στοιχεία των «χελωνών» φυσικού αερίου έχουν λιώσει από τη φωτιά, τα τζάμια της εισόδου είναι σπασμένα, έχουν υποχωρήσει σοβάδες κ.α. Στην πιλοτή υπάρχουν ακόμα τα καμένα αυτοκίνητα και η μοτοσυκλέτα, τα οχήματα που τυλίχτηκαν στις φλόγες όταν έγινε η έκρηξη.
Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας είναι συγκλονισμένοι τόσο από τις στιγμές τρόμου που έζησαν όσο και από την τραγική κατάληξη με τον θάνατο της 72χρονης γυναίκας.
«Ξύπνησα από την έκρηξη, όταν έσκασε το πρώτο γκαζάκι. Βγήκα έξω να δω τι συμβαίνει και είδα τις φλόγες. Κάλεσα στην πυροσβεστική και είχαν ήδη ενημερωθεί», αναφέρει κάτοικος του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας. Μάλιστα, ο ίδιος παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην 72χρονη μόλις η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
«Έβαλα τη κυρία μέσα στο διαμέρισμα μου μαζί με τους πυροσβέστες και τις έδωσα τις πρώτες βοήθειες. Μάσκα, νερό και οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν. Ήταν σοκαρισμένη, δεν παρατήρησα για τα εγκαύματα ήταν βράδυ και δεν υπήρχαν φώτα. Σίγουρα όμως θα υπήρχαν καθώς όπως άκουσα προσπάθησαν με την κυρία Νεστορα να σβήσουν τη φωτιά», είπε.
Στο μεταξύ, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να νοσηλεύονται τέσσερα άτομα μετά την εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.
Ο Παναγιώτης Νέστορας, νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική μαζί με άλλον ένα ένοικο της πολυκατοικίας. Μία ακόμα κάτοικος της πολυκατοικίας μεταφέρθηκε στην καρδιολογική κλινική γιατί αντιμετωπίζει κάποιο καρδιολογικό θέμα λόγω του στρες και του άγχος που βίωσε από αυτή την κατάσταση που αντίκρισε με την φωτιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αφροδίτη Νέστορα είναι πιθανό να μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, καθώς φέρει εκτεταμένα τραύματα.
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