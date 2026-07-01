Δύο νεκροί και μία 40χρονη με εγκαύματα από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, αγωνία για το 12χρονο παιδί που αγνοείται

Δύο μηνύματα από το 112

Τόλας: Κάηκε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι - Άνεμοι έσπρωξαν τις φλόγες

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 115 πυροσβέστες, τρεις ομάδες δασοκομάντος και 36 πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων.Πριν από τη δύση του ηλίου, στις επιχειρήσεις συμμετείχαν επίσης 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.Στα βίντεο φαίνονται τα πυροσβεστικά οχήματα να είναι παρατεταγμένα, με τους φάρους αναμμένους, ενώ τραγική λεπτομέρεια είναι τα καμμένα δέντρα που υπάρχουν στην περιοχή από το καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς.Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.Το πρώτο, στις 15:40, ενημέρωνε τους κατοίκους για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ το δεύτερο, στις 16:40, καλούσε όσους βρίσκονταν στη Λητή να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο της περιοχής.Στη μεγάλη κινητοποίηση των αρχών που απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς στον οικισμό της Λητής αναφέρθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας, Γιώργος Τόλας, τονίζοντας ότι από τη φωτιά κάηκε μόνο ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι που βρισκόταν μέσα στη δασική έκταση.Όπως ανέφερε, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα από την περιοχή της Ανθούπολης προς τη Λητή. Η αντίδραση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν άμεση, με βασικό στόχο να αποτραπεί η είσοδος της φωτιάς στον οικισμό και να προστατευθούν οι κατοικίες.Ο κ. Τόλας σημείωσε ότι το πύρινο μέτωπο περιορίστηκε πίσω από τα κοιμητήρια της κοινότητας, γεγονός που διευκόλυνε σημαντικά το έργο της κατάσβεσης τόσο για τα επίγεια πυροσβεστικά οχήματα όσο και για τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με την ενημέρωσή του, μόνο ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, που βρισκόταν μέσα στο βουνό, καταστράφηκε από τις φλόγες.Αναφερόμενος στην προέλευση της πυρκαγιάς, ο πρόεδρος της κοινότητας είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή του ξενοδοχείου «Λεωνίδας», σε χωράφι. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι τα ακριβή αίτια παραμένουν άγνωστα και πως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν σχετίζονται με εργασίες, σπινθήρες ή άλλο παράγοντα.Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση των πρώτων κατοικιών που βρίσκονται στο όριο του οικισμού με τη δασική έκταση. Πολλοί κάτοικοι παρέμειναν στην περιοχή, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων που επιχειρούσαν στο μέτωπο της πυρκαγιάς.Ο πρόεδρος της κοινότητας υπογράμμισε ότι, παρά τη δύσκολη εξέλιξη της φωτιάς και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, δεν υπήρξαν περαιτέρω ζημιές σε κατοικίες ή άλλες δυσάρεστες εξελίξεις, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης και την προσπάθεια όλων όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση.