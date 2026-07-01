Δύο νεκροί και μία 40χρονη με εγκαύματα από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, αγωνία για το 12χρονο παιδί που αγνοείται
Δύο νεκροί και μία 40χρονη με εγκαύματα από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, αγωνία για το 12χρονο παιδί που αγνοείται
Το απόγευμα της Τρίτης εντοπίστηκε νεκρός ο 66χρονος πατέρας του 12χρονου παιδιού - Με σοβαρά εγκαύματα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο η μητέρα - Το βράδυ εντοπίστηκε και δεύτερη σορός, φόβοι ότι είναι το παιδί που αγνοείται
Τραγικός είναι ο απολογισμός της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στη δασική περιοχή κοντά στη Λητή Θεσσαλονίκης, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μία 40χρονη γυναίκα νοσηλεύεται με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενώ αγωνία επικρατεί για ένα 12χρονο παιδί, το οποίο αγνοείται.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η σορός βρέθηκε μέσα στο σπίτι κατά τον έλεγχο του χώρου μετά την κατάσβεση της φωτιάς.
Λίγες ώρες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σορό ενός 66χρονου σε δασική περιοχή, στα όρια με τον οικισμό της Λητής, σε μικρή απόσταση από την ίδια κατοικία.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα δύο άτομα παραμένουν υπό διερεύνηση.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
Το απόγευμα έγινε γνωστό, σύμφωνα με πληροφορίες από τις Αρχές, ότι δηλώθηκε η εξαφάνιση ενός 12χρονου παιδιού.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί φέρεται να είναι γιος του 66χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός και της 40χρονης που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την τύχη του.
Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δερβένι και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, φτάνοντας κοντά στα πρώτα σπίτια της Λητής, στον Δήμο Ωραιοκάστρου.
Δεύτερη σορός μέσα σε σπίτιΚατά τις εργασίες αποκάθαρσης μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, πυροσβέστες εντόπισαν, το βράδυ της Τρίτης, τη σορό ατόμου, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, στο εσωτερικό κατοικίας που βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λητής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η σορός βρέθηκε μέσα στο σπίτι κατά τον έλεγχο του χώρου μετά την κατάσβεση της φωτιάς.
Λίγες ώρες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σορό ενός 66χρονου σε δασική περιοχή, στα όρια με τον οικισμό της Λητής, σε μικρή απόσταση από την ίδια κατοικία.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα δύο άτομα παραμένουν υπό διερεύνηση.
Στο νοσοκομείο 40χρονη με εγκαύματα - Αναζητείται 12χρονο παιδίΠλησίον της κατοικίας οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία 40χρονη γυναίκα, η οποία έφερε εγκαύματα.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
Το απόγευμα έγινε γνωστό, σύμφωνα με πληροφορίες από τις Αρχές, ότι δηλώθηκε η εξαφάνιση ενός 12χρονου παιδιού.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί φέρεται να είναι γιος του 66χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός και της 40χρονης που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την τύχη του.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιάΣύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο.
Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δερβένι και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, φτάνοντας κοντά στα πρώτα σπίτια της Λητής, στον Δήμο Ωραιοκάστρου.
Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 115 πυροσβέστες, τρεις ομάδες δασοκομάντος και 36 πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων.
Πριν από τη δύση του ηλίου, στις επιχειρήσεις συμμετείχαν επίσης 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.
Στα βίντεο φαίνονται τα πυροσβεστικά οχήματα να είναι παρατεταγμένα, με τους φάρους αναμμένους, ενώ τραγική λεπτομέρεια είναι τα καμμένα δέντρα που υπάρχουν στην περιοχή από το καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς.
Δείτε βίντεο
Το πρώτο, στις 15:40, ενημέρωνε τους κατοίκους για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ το δεύτερο, στις 16:40, καλούσε όσους βρίσκονταν στη Λητή να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο της περιοχής.
Όπως ανέφερε, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα από την περιοχή της Ανθούπολης προς τη Λητή. Η αντίδραση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν άμεση, με βασικό στόχο να αποτραπεί η είσοδος της φωτιάς στον οικισμό και να προστατευθούν οι κατοικίες.
Ο κ. Τόλας σημείωσε ότι το πύρινο μέτωπο περιορίστηκε πίσω από τα κοιμητήρια της κοινότητας, γεγονός που διευκόλυνε σημαντικά το έργο της κατάσβεσης τόσο για τα επίγεια πυροσβεστικά οχήματα όσο και για τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με την ενημέρωσή του, μόνο ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, που βρισκόταν μέσα στο βουνό, καταστράφηκε από τις φλόγες.
Αναφερόμενος στην προέλευση της πυρκαγιάς, ο πρόεδρος της κοινότητας είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή του ξενοδοχείου «Λεωνίδας», σε χωράφι. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι τα ακριβή αίτια παραμένουν άγνωστα και πως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν σχετίζονται με εργασίες, σπινθήρες ή άλλο παράγοντα.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση των πρώτων κατοικιών που βρίσκονται στο όριο του οικισμού με τη δασική έκταση. Πολλοί κάτοικοι παρέμειναν στην περιοχή, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων που επιχειρούσαν στο μέτωπο της πυρκαγιάς.
Ο πρόεδρος της κοινότητας υπογράμμισε ότι, παρά τη δύσκολη εξέλιξη της φωτιάς και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, δεν υπήρξαν περαιτέρω ζημιές σε κατοικίες ή άλλες δυσάρεστες εξελίξεις, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης και την προσπάθεια όλων όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση.
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις
Πριν από τη δύση του ηλίου, στις επιχειρήσεις συμμετείχαν επίσης 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.
Στα βίντεο φαίνονται τα πυροσβεστικά οχήματα να είναι παρατεταγμένα, με τους φάρους αναμμένους, ενώ τραγική λεπτομέρεια είναι τα καμμένα δέντρα που υπάρχουν στην περιοχή από το καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς.
Δείτε βίντεο
Δύο μηνύματα από το 112Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.
Το πρώτο, στις 15:40, ενημέρωνε τους κατοίκους για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ το δεύτερο, στις 16:40, καλούσε όσους βρίσκονταν στη Λητή να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο της περιοχής.
Τόλας: Κάηκε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι - Άνεμοι έσπρωξαν τις φλόγεςΣτη μεγάλη κινητοποίηση των αρχών που απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς στον οικισμό της Λητής αναφέρθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας, Γιώργος Τόλας, τονίζοντας ότι από τη φωτιά κάηκε μόνο ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι που βρισκόταν μέσα στη δασική έκταση.
Όπως ανέφερε, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα από την περιοχή της Ανθούπολης προς τη Λητή. Η αντίδραση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν άμεση, με βασικό στόχο να αποτραπεί η είσοδος της φωτιάς στον οικισμό και να προστατευθούν οι κατοικίες.
Ο κ. Τόλας σημείωσε ότι το πύρινο μέτωπο περιορίστηκε πίσω από τα κοιμητήρια της κοινότητας, γεγονός που διευκόλυνε σημαντικά το έργο της κατάσβεσης τόσο για τα επίγεια πυροσβεστικά οχήματα όσο και για τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με την ενημέρωσή του, μόνο ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, που βρισκόταν μέσα στο βουνό, καταστράφηκε από τις φλόγες.
Αναφερόμενος στην προέλευση της πυρκαγιάς, ο πρόεδρος της κοινότητας είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή του ξενοδοχείου «Λεωνίδας», σε χωράφι. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι τα ακριβή αίτια παραμένουν άγνωστα και πως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν σχετίζονται με εργασίες, σπινθήρες ή άλλο παράγοντα.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση των πρώτων κατοικιών που βρίσκονται στο όριο του οικισμού με τη δασική έκταση. Πολλοί κάτοικοι παρέμειναν στην περιοχή, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων που επιχειρούσαν στο μέτωπο της πυρκαγιάς.
Ο πρόεδρος της κοινότητας υπογράμμισε ότι, παρά τη δύσκολη εξέλιξη της φωτιάς και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, δεν υπήρξαν περαιτέρω ζημιές σε κατοικίες ή άλλες δυσάρεστες εξελίξεις, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης και την προσπάθεια όλων όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση.
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις
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