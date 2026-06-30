«Η φωτιά έχει φτάσει μέσα στο χωριό, λίγα μέτρα από τα σπίτια», λέει ο αντιδήμαρχος στο Δερβένι
«Η φωτιά έχει φτάσει μέσα στο χωριό, λίγα μέτρα από τα σπίτια», λέει ο αντιδήμαρχος στο Δερβένι
«Η φωτιά μας ήρθε αρκετά μακριά από την πίσω πλευρά του βουνού, γρήγορα επεκτάθηκε και μπήκε μέσα στο δασύλλιο που είναι πάνω από το χωριό», δήλωσε ο αντιδήμαρχος
Ανεξέλεγκτη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και των αρμόδιων αρχών.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την πίσω πλευρά του βουνού και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα, περνώντας μέσα από το δασύλλιο που βρίσκεται πάνω από τον οικισμό.
«Η φωτιά μας ήρθε αρκετά μακριά από την πίσω πλευρά του βουνού, γρήγορα επεκτάθηκε και μπήκε μέσα στο δασύλλιο που είναι πάνω από το χωριό», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Όπως τόνισε, στην επιχείρηση συμμετέχουν πολλά πυροσβεστικά οχήματα, εναέρια μέσα, καθώς και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες καταβάλλουν προσπάθειες να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς.
Ωστόσο, οι συνεχείς αλλαγές στην ένταση και την κατεύθυνση των ανέμων δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. «Ο αέρας είναι πάρα πολύ δυνατός και γυρίζει. Η φωτιά έχει φτάσει μέσα στο χωριό, λίγα μέτρα από τα σπίτια», δήλωσε ο αντιδήμαρχος, προσθέτοντας ότι οι φλόγες πέρασαν κοντά σε κατοικίες.
Παράλληλα, εξέφρασε την αγωνία του για την τύχη κατοικίας που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση, επισημαίνοντας πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το αν έχει υποστεί ζημιές.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την πίσω πλευρά του βουνού και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα, περνώντας μέσα από το δασύλλιο που βρίσκεται πάνω από τον οικισμό.
«Η φωτιά μας ήρθε αρκετά μακριά από την πίσω πλευρά του βουνού, γρήγορα επεκτάθηκε και μπήκε μέσα στο δασύλλιο που είναι πάνω από το χωριό», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Όπως τόνισε, στην επιχείρηση συμμετέχουν πολλά πυροσβεστικά οχήματα, εναέρια μέσα, καθώς και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες καταβάλλουν προσπάθειες να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς.
Ωστόσο, οι συνεχείς αλλαγές στην ένταση και την κατεύθυνση των ανέμων δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. «Ο αέρας είναι πάρα πολύ δυνατός και γυρίζει. Η φωτιά έχει φτάσει μέσα στο χωριό, λίγα μέτρα από τα σπίτια», δήλωσε ο αντιδήμαρχος, προσθέτοντας ότι οι φλόγες πέρασαν κοντά σε κατοικίες.
Παράλληλα, εξέφρασε την αγωνία του για την τύχη κατοικίας που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση, επισημαίνοντας πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το αν έχει υποστεί ζημιές.
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