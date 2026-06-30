«Η φωτιά έχει φτάσει μέσα στο χωριό, λίγα μέτρα από τα σπίτια», λέει ο αντιδήμαρχος στο Δερβένι

«Η φωτιά μας ήρθε αρκετά μακριά από την πίσω πλευρά του βουνού, γρήγορα επεκτάθηκε και μπήκε μέσα στο δασύλλιο που είναι πάνω από το χωριό», δήλωσε ο αντιδήμαρχος