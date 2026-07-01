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Φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, σηκώθηκαν τρία εναέρια

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Ωραιόκαστρο

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Στο σημείο παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 115 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα για να αποτρέψουν τον κίνδυνο αναζωπύρωσης

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι, από οποία έχουν χάσει δύο άτομα τη ζωή τους.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, λόγω των ανέμων, και έφτασε κοντά στα πρώτα σπίτια της Λητής στο Δήμο Ωραιοκάστρου.

Στο σημείο παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 115 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα για να αποτρέψουν τον κίνδυνο αναζωπύρωσης.

Πριν πέσει το σκοτάδι, επιχείρησαν περιοδικά από αέρος 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.


Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός - Στο Ιπποκράτειο νοσηλεύεται 40χρονη με εγκαύματα

Σορός ατόμου, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις στο εσωτερικό οικίας που βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λητής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός εντοπίστηκε κατά τη διαδικασία αποκάθαρσης από τους πυροσβέστες μετά την κατάσβεση της φωτιάς στο σπίτι.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σορό ενός άνδρα σε δασική περιοχή στα όρια με τον οικισμό Λητή, σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι.

Μια γυναίκα ηλικίας 40 ετών νοσηλεύεται με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο, στις 15:40, ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ το δεύτερο, στις 16:40, καλούσε όσους βρίσκονταν στην Λητή να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο της περιοχής.

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