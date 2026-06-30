«Μία γιαγιά σε κατάσταση πανικού έλεγε "πάει το σπίτι μου"» λέει γείτονας για την πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα

«Από τύχη ζει» λέει ο αδελφός της γυναίκας που έμενε στον ημιώροφο της πολυκατοικίας

«Εικόνα που θύμισε τους σεισμούς του 1999» λέει ο αντιδήμαρχος Αθηναίων

«Ευτυχώς που είναι ζωντανή» – Συγκλονίζει η κόρη της ηλικιωμένης που σώθηκε από την κατάρρευση



«Είχε βγει να πάρει φάρμακα και η πολυκατοικία έπεσε» – Από «θαύμα» σώθηκε ένοικος

Σοκαρισμένος εμφανίστηκε ο αδελφός μια γυναίκας που έμενε στον ημιώροφο της πολυκατοικίας, με τον ίδιο να αναφέρει πως, καθώς την ώρα του της κατάρρευσης δεν βρισκόταν στο σπίτι της.Όπως ανέφερε, το διαμέρισμα ήταν ένα υπερυψωμένο ισόγειο και η γυναίκα βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, καθώς έχασε τα προσωπικά της αντικείμενα, αλλά και το κατοικίδιό της, ένα σκυλάκι που είχε μαζί της για περίπου δέκα χρόνια. «Είναι σε άσχημη κατάσταση. Έχει χάσει τα πράγματά της. Είχε και ένα κατοικίδιο, το σκυλάκι της, και το έχει δέκα χρόνια εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο ίδιος εξήγησε ότι η αδελφή του απουσίαζε τυχαία εκείνη την ώρα από το σπίτι. «Έτυχε να είναι έξω εκείνη την ώρα. Από τύχη ζει. Ήρθε και το έμαθε ότι έπεσε το κτήριο. Απλά από τύχη. Άμα δεν έλειπε, ποιος ξέρει τώρα», είπε. Αναφερόμενος στις εργασίες που φέρεται να γίνονταν στο σημείο, σημείωσε πως υπήρχε γνώση για τα συνεργεία που βρίσκονταν στην πολυκατοικία, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό. «Από ότι ξέρω, τους ξέρανε αυτούς που κάνανε τις εργασίες. Τους είχαν πει μάλλον “μη βάλετε, μη κάνετε αυτές τις εργασίες”. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε», ανέφερε.Για την παρουσία γερανού ή άλλου εξοπλισμού στο σημείο, δήλωσε πως δεν γνωρίζει αν εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες. «Δεν ξέρω», απάντησε σχετικά.Σοκαρισμένος από την εικόνα της κατεστραμμένης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα εμφανίστηκε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, Γιώργος Αποστολόπουλος, ο οποίος βρέθηκε κοντά στο σημείο την ώρα του περιστατικού.Όπως ανέφερε, έσπευσε άμεσα στην περιοχή λόγω εργασιών του Δήμου και αντίκρισε ένα θέαμα που, όπως είπε, του θύμισε τις εικόνες από τους σεισμούς του 1999. «Ήμουνα πολύ κοντά στο περιστατικό, όταν συνέβη αυτό, λόγω κάποιας εργασίας του πρασίνου του Δήμου, και έσπευσα αμέσως στο σημείο. Αντίκρισα αυτό το θέαμα, το οποίο μου θύμιζε τους σεισμούς του 1999 με την ισοπεδωμένη πολυκατοικία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο αντιδήμαρχος αποκάλυψε ακόμη ότι ανάμεσα στους ενοίκους της πολυκατοικίας βρίσκονται άνθρωποι που γνωρίζει προσωπικά, γεγονός που, όπως είπε, έκανε την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη για τον ίδιο.«Διαπίστωσα έκπληκτος ότι άνθρωποι που μένουν μέσα στην πολυκατοικία ήταν φίλοι μου εδώ και χρόνια. Αυτό με σόκαρε ακόμα περισσότερο και μου έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη θλίψη», σημείωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν συντονισμένα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. «Η Πυροσβεστική, η Τροχαία, η Δημοτική Αστυνομία προσπαθούν να μπορέσουν να βοηθήσουν στην πιθανή ανεύρεση κάποιων επιζώντων», δήλωσε.Ο κ. Αποστολόπουλος ανέφερε ότι οι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν πως πιθανότατα δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος μέσα στο κτήριο τη στιγμή της κατάρρευσης, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο. «Πρέπει να εξαντληθούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι υπάρχει και αναφορά για κατοικίδιο ζώο μέσα στο κτήριο, ένα σκυλάκι, για το οποίο συνεχίζονται οι προσπάθειες. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε διαδικασία στήριξης των κατοίκων που επλήγησαν, με στόχο την προσωρινή φιλοξενία και την παροχή βοήθειας ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν σταδιακά σε μια κανονικότητα. «Είναι σοκαριστικό να χάνεις όλο το βιό σου. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα», ανέφερε. Όπως εξήγησε, αρκετοί κάτοικοι απουσίαζαν την ώρα του περιστατικού για καθημερινές υποχρεώσεις, ενώ άλλοι που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτηρίου φαίνεται πως αντιλήφθηκαν έγκαιρα ότι υπήρχε πρόβλημα και απομακρύνθηκαν εγκαίρως.Συγκλονισμένη εμφανίστηκε η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας που διαμένει στον ημιώροφο της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η οποία κατέρρευσε, με την ίδια να σώζεται κυριολεκτικά από τύχη, καθώς είχε αποχωρήσει από το σπίτι μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα. «Ευτυχώς που είναι ζωντανή. Εγώ αυτό έχω να δηλώσω», ανέφερε η κόρη της ηλικιωμένης, εκφράζοντας την αγωνία και την οργή της για όσα συνέβησαν.Η ίδια διερωτήθηκε για τις συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτιρίου, σημειώνοντας: «Θέλω πραγματικά να μάθω τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε την ασφάλεια των υπαλλήλων τους, για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 1999 με τους σεισμούς».Σε ερώτηση για το αν προβλήματα στατικότητας στο κτίριο, η γυναίκα απάντησε πως δεν υπήρχε κανένα τέτοιο πρόβλημα στην πολυκατοικία. Αναφερόμενη στις πληροφορίες που είχαν ακουστεί για την κατασκευή του κτιρίου και πιθανά προβλήματα με την αποχέτευση, υποστήριξε ότι η πολυκατοικία δεν παρουσίαζε πρόβλημα.«Η πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω σπίτι μου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η γυναίκα ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στις έρευνες και αναφέρθηκε στις προσπάθειες των διασωστών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στην ΕΜΑΚ και στην Ελλάδα», εκφράζοντας την ανακούφισή της για το γεγονός ότι η μητέρα της είναι καλά στην υγεία της.Μέσα στο σκηνικό του τρόμου, η ιστορία μιας γυναίκας που διέμενε στο υπερυψωμένο ισόγειο συγκλονίζει, καθώς γλίτωσε από βέβαιο θάνατο για ελάχιστα λεπτά χάρη σε μια τυχαία απόφαση. ​«Από καθαρή τύχη έλειπε... είχε πάει στο φαρμακείο» ​Η ένοικος του διαμερίσματος είχε κυριολεκτικά «άγιο», αφού βγήκε από το κτίριο λίγο πριν αυτό μετατραπεί σε μια μάζα από μπάζα και σκόνη. Συγγενείς της, οι οποίοι έμαθαν έντρομοι την είδηση από το διαδίκτυο και έσπευσαν αμέσως στο σημείο από τη Νίκαια, περιγράφουν πως η γυναίκα δεν είχε σκοπό να βγει εκείνη την ώρα, αλλά άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή. ​«Μένει στο υπερυψωμένο ισόγειο. Από τύχη έλειπε εκείνη την ώρα, δεν ήταν να φύγει. Είχε βγει απλά να πάει να πάρει κάποια φάρμακα», ανέφερε στενός συγγενής της. ​Την ίδια ώρα, η αδερφή του συζύγου της, προσπαθώντας να την εντοπίσει μέσα στο πανικόβλητο πλήθος, μετέφερε την ανακουφιστική αλλά και δραματική εικόνα των πρώτων λεπτών: ​«Για καλή της τύχη η κοπέλα είχε βγει από το σπίτι. Είχε πάει να πάρει κάτι συγκεκριμένα φάρμακα, αλλά είχε μείνει μέσα ο σκύλος της παιδιά. Την πήραμε τηλέφωνο, είναι κάπου εδώ από πίσω», δήλωσε, με την αγωνία για το εγκλωβισμένο κατοικίδιο να παραμένει ζωντανή.