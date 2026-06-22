Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε η 60χρονη που κατηγορείται ότι πάτησε το σκυλί στη Γαστούνη
ΕΛΛΑΔΑ
Γαστούνη Σκύλος Θανάτωση ζώου

Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε η 60χρονη που κατηγορείται ότι πάτησε το σκυλί στη Γαστούνη

Εις βάρος της 60χρονης έχει σχηματιστεί δικογραφία για κακούργημα

Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε η 60χρονη που κατηγορείται ότι πάτησε το σκυλί στη Γαστούνη
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Προθεσμία για να δώσει ανωμοτί έγγραφες εξηγήσεις πήρε η 60χρονη η οποία ταυτοποιήθηκε ως η οδηγός που πάτησε το ηλικιωμένο σκυλάκι σε δρόμο της Γαστούνης. Η γυναίκα που ταυτοποιήθηκε από τους Αστυνομικούς του ΑΤ Πηνείου έχει πάρει 48ωρη προθεσμία για να δώσει ανωμοτί έγγραφες εξηγήσεις ως ύποπτη.

Αφού δώσει τις έγγραφες εξηγήσεις η 60χρονη γυναίκα, το υλικό της δικογραφίας μαζί με την κατάθεσή της θα διαβιβαστεί στην εισαγγελέα Αμαλιάδας προκειμένου να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις σύμφωνα με το ΕΡΤnews. 


Οι Αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία για κακούργημα αφού σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί, η 60χρονη φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε θανάσιμα το σκυλάκι που βρισκόταν σε γειτονιά της Γαστούνης για 15 χρόνια.

Η ίδια ισχυρίστηκε στην προφορική της κατάθεση στην Αστυνομία ότι δεν το είδε και πως υπέθεσε ότι είχε φύγει από το δρόμο της όταν ξεκίνησε πάλι το όχημα της. Επίσης ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να το σκοτώσει και μετά το περιστατικό φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε εγκατέλειψε το σημείο.
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