Συναγερμός για φωτιά σε γκαράζ κατοικίας στα Καλύβια, αναφορές για υλικές ζημιές
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Καλύβια Αττικής Πυρκαγιά

Συναγερμός για φωτιά σε γκαράζ κατοικίας στα Καλύβια, αναφορές για υλικές ζημιές

Για άγνωστη προς το παρόν αιτία η πυρκαγιά ξέσπασε σε γκαράζ κατοικίας, όπου υπήρχαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα εκείνη την ώρα

Συναγερμός για φωτιά σε γκαράζ κατοικίας στα Καλύβια, αναφορές για υλικές ζημιές
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική για φωτιά σε γκαράζ κατοικίας στα Καλύβια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστη προς το παρόν αιτία η πυρκαγιά ξέσπασε σε γκαράζ κατοικίας, όπου υπήρχαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα εκείνη την ώρα.

Στο σημείο έσπευσαν και κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου.

Από την φωτιά δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες παρά μόνο για υλικές ζημιές, ενώ για το περιστατικό αναμένεται να διεξάγει έρευνα το αρμόδιο τμήμα.

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