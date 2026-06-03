Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συναρπαστικό αστυνομικό μυθιστόρημα του Γρηγόρη Αζαριάδη «Το Μοτίβο του Δολοφόνου»

Αυθεντικό, αφιλτράριστο αστυνομικό μυθιστόρημα, το «Μοτίβο του Δολοφόνου» είναι το πρώτο στη συγκεκριμένη κατηγορία της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός σίριαλ κίλερ. Μεγάλο μέρος αυτής της ιστορίας, μάλιστα, αφορά στον αγώνα της ομάδας του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής, υπό την καθοδήγηση της δαιμόνιας -αλλά και εξίσου μεθοδικής- αστυνόμου Τρύπη.Η οποία, όπως περιγράφει αριστοτεχνικά ο Γρηγόρης Αζαριάδης, προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη του αδίστακτου, κατά συρροήν δολοφόνου, υιοθέτηση τη χρήση της θεωρίας του profiling, όπως το αμερικανικό FBI. Εν είδει μικρής γεύσης από το χαρακτηριστικό ύφος γραφής του Αζαριάδη, στο έξοχο μυθιστόρημά του «Το Μοτίβο του Δολοφόνου» ο αναγνώστης διαβάζει παραγράφους όπως η ακόλουθη: «Το τηλεφώνημα του τοπικού αστυνομικού τμήματος έμοιαζε με πιστολιά αφέτη σε δρόμο ταχύτητας σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Από εκεί και πέρα τα πάντα μπήκαν σε τροχιά. Ειδοποίηση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για την αποστολή συνεργείων, τουτέστιν ανθρώπων του Τμήματος Εξερευνήσεων της παλιάς Σήμανσης, του Τμήματος Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών και του απαραίτητου φωτογράφου. Παράλληλα, ενημέρωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας για την ανάθεση σε ιατροδικαστή.Όταν χτύπησε το κινητό της αστυνόμου Τρύπη ήταν 01:48. Πετάχτηκε απ' το κρεβάτι αλαφιασμένη. - 'Ναι... - Αστυνόμε, Μπρίνης. Μας ειδοποίησαν από το τμήμα Χαλανδρίου. Πριν από κάνα τέταρτο βρήκαν το πτώμα μιας γυναίκας. Στην οδό Θρασυβούλου, πίσω από τη Δουκίσσης Πλακεντίας. -Ξεκίνα. –Είμαι ήδη στην πιλοτή και περιμένω».Ακριβώς όπως το γράφει ο Γρηγόρης Αζαριάδης, από την αναφορά του πρώτου φόνου, στην αρχή του βιβλίου, και ως την τελευταία σελίδα, ο ρυθμός της αφήγησης είναι καταιγιστικός. Σε ένα μυθιστόρημα που γαντζώνεται στη μνήμη του αναγνώστη, ακόμη και αφού το έχει διαβάσει ολόκληρο.Αυτή την Κυριακή το εκπληκτικό νουάρ «Το Μοτίβο του Δολοφόνου» του Γρηγόρη Αζαριάδη είναι στο ΘΕΜΑ.