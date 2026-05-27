Εξαρθρώθηκε κύκλωμα «εγκληματικού τουρισμού» με δράση σε Αττική και εξωτερικό, πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ η λεία
Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε τέσσερα άτομα για οργανωμένες διαρρήξεις πολυτελών κατοικιών – Αρχηγικό μέλος κρατούμενος στις φυλακές
Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε διαρρήξεις πολυτελών κατοικιών στην Αττική, αλλά και σε χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), στο πλαίσιο έρευνας για το φαινόμενο της διασυνοριακής εγκληματικότητας που αποκαλείται «εγκληματικός τουρισμός».
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η δράση της οργάνωσης διακριβώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερα άτομα: τρεις αλλοδαποί ηλικίας 40, 33 και 26 ετών και μία 23χρονη. Ανάμεσά τους βρίσκεται και o αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα της Ελλάδας.
Η οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται σε κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα διακεκριμένες κλοπές, με τη συνολική λεία να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς σε μία μόνο διάρρηξη πολυτελούς κατοικίας στην Αττική αφαιρέθηκαν ρολόγια και τιμαλφή μεγάλης αξίας.
Όπως προέκυψε από την προανάκριση, τα μέλη του κυκλώματος ταξίδευαν συστηματικά στην Ελλάδα από χώρες της ζώνης Σένγκεν, παραμένοντας για μικρά χρονικά διαστήματα και δρώντας με αυστηρά οργανωμένο σχέδιο. Χρησιμοποιούσαν ενοικιαζόμενα οχήματα, πλαστά έγγραφα, μάσκες και γάντια, ενώ διέμεναν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις που είχαν δηλωθεί σε τρίτα πρόσωπα.
Η μεθοδολογία τους περιελάμβανε παρακολούθηση πολυτελών κατοικιών, εντοπισμό απουσίας των ενοίκων και είσοδο χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης, συχνά μέσω αναρρίχησης από γειτονικά σημεία. Στη συνέχεια αφαιρούσαν κοσμήματα και επώνυμα ρολόγια, τα οποία διοχετεύονταν σε δίκτυο κλεπταποδόχων.
Καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό φέρεται να είχε ο 40χρονος, ο οποίος, παρότι κρατούμενος, θεωρείται ο «ιθύνων νους» της οργάνωσης, δίνοντας οδηγίες και οργανώνοντας τις μετακινήσεις των συνεργών του. Η 23χρονη κατηγορείται για υποστηρικτική δράση, παρέχοντας μεταξύ άλλων υλικοτεχνική βοήθεια.
Η δικογραφία έχει υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης της οργάνωσης και την πιθανή εμπλοκή της σε επιπλέον υποθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
