Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε πιάτσες ταξί στη Θεσσαλονίκη: Βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις σε μία ημέρα
Παράλληλα, εξετάζονται και σχετικές καταγγελίες πολιτών για παραβιάσεις του ΚΟΚ
Με εντατικούς ελέγχους και στοχευμένες αστυνομικές παρεμβάσεις σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, η Διεύθυνση Τροχαίας επιχειρεί να αντιμετωπίσει φαινόμενα παραβατικότητας στους δρόμους της πόλης, δίνοντας έμφαση τόσο στην προστασία πεζών και οδηγών όσο και στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις παραβάσεις οδηγών Ε.Δ.Χ., ενώ παράλληλα εξετάζονται και σχετικές καταγγελίες πολιτών για παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ.
Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, πρωινές ώρες χθες (26/5), πραγματοποίησαν τροχονομικούς ελέγχους σε σημεία αναμονής ταξί (πιάτσες), στην περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού, κατά τους οποίους ελέγχθηκαν 65 Δ.Χ.Ε. οχήματα ταξί και βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις, εκ των οποίων:
- 8 για επιλογή επιβατών-προορισμού,
-4 για πολλαπλή μίσθωση,
- 4 για μη χρήση ταξιμέτρου,
-1 για στέρηση ειδικής άδειας Δ.Χ.Ε. και
- 1 για απομάκρυνση από το όχημα προς αναζήτηση πελατών-άγρα πελατών.
Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό, τόσο με τη διενέργεια τροχονομικών ελέγχων, όσο και με την έντονη παρουσία ρυθμιστών τροχονόμων, έχοντας ως μοναδικό στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή, είναι η συνεργασία των οδηγών και των πεζών, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας.
