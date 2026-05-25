Ελεύθερος με αναστολή ο 35χρονος που κρατούσε την 16χρονη στο σπίτι του στην Πάτρα, τον υπερασπίστηκε η ανήλικη στη δίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Δικαστήριο Ανήλικη Ενδοοικογενειακή βία

Αστυνομικοί είχαν απελευθερώσει την 16χρονη από το σπίτι του επιχειρηματία το περασμένο Σάββατο - Η ανήλικη τον υπερασπίστηκε στο δικαστήριο

Φυλάκιση 24 μηνών με αναστολή επιβλήθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πάτρας στον 35χρονο επιχειρηματία που κρατούσε κλειδωμένη 16χρονη στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος.

Σύμφωνα με το tempo24.news, στο δικαστήριο εμφανίστηκε η ανήλικη και κατέθεσε πως δεν την κακοποίησε και πως είχαν τσακωθεί. Στον 35χρονο επιβλήθηκε φυλάκιση 24 μηνών με αναστολή, ενώ στη δίκη δεν εμφανίστηκαν οι γονείς της 16χρονης, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, συγγενικό πρόσωπο της ανήλικης κάλεσε την ΕΛΑΣ και αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι. Ο 35χρονος «απειλούσε την ανήλικη και την κρατούσε παράνομα στο σπίτι του, χωρίς να της επιτρέπει να βγει έξω», σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Ο 35χρονος συνελήφθη και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Διαπιστώθηκε πως είναι υπότροπος ενδοοικογενειακής βίας, καθώς το έτος 2024 είχε συλληφθεί, διότι είχε ασκήσει σωματική βία, είχε απειλήσει και είχε εξυβρίσει την (τότε) αλλοδαπή σύντροφό του.
